“No me interesa, amo a Central”: trabajaba en la cancha de Platense, se sacó una foto con Aguerre y lo despidieron

Lucas Nahuel Díaz es de José C. Paz y visita Santiago del Estero desde los 10 años. Durante el partido entre el Ferroviario y el Calamar, recibió una camiseta del plantel y se fotografió con Alan Aguerre. Según contó, la imagen le costó su trabajo como seguridad.

Hoy 17:18

La pasión de Lucas Nahuel Díaz por Central Córdoba no conoce distancias ni resultados. Aunque vive en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, mantiene un fuerte vínculo con Santiago del Estero, ciudad que visita desde los 10 años y donde construyó su cariño por el Ferroviario.

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El pasado lunes, durante el encuentro frente a Platense, vivió una jornada que difícilmente olvidará. Mientras cumplía funciones como personal de seguridad en el estadio Ciudad de Vicente López, llevaba puesta la camiseta de Central Córdoba debajo de su uniforme naranja. Una manera particular de acompañar a su equipo, incluso desde el otro lado del campo de juego.

En la previa del partido, cuando los futbolistas se preparaban para realizar los ejercicios precompetitivos, Lucas pudo fotografiarse con algunos integrantes del cuerpo de trabajo ferroviario, entre ellos los utileros y el entrenador de arqueros. Las imágenes muestran al hincha junto a ellos, aunque separado por el alambrado, ya que debía permanecer en su puesto de trabajo.

El momento más especial llegó después del encuentro. A la salida del estadio, Lucas pudo acercarse a Alan Aguerre y tomarse una fotografía con el arquero. Además, recibió una camiseta de Central Córdoba que, según contó, fueron los propios integrantes del plantel quienes se acercaron a entregarle. Un recuerdo especial para alguien que, pese a estar lejos de Santiago del Estero, lleva los colores del Ferroviario consigo.

Sin embargo, lo que había comenzado como una experiencia inolvidable terminó con un desenlace inesperado. Lucas contó que, luego de compartir las imágenes, recibió el aviso de que no continuaría trabajando como personal de seguridad en el estadio. La situación derivó en un intercambio con su empleadora, quien le reprochó haberse detenido para fotografiarse con Aguerre durante la jornada laboral y también cuestionó el episodio de la camiseta. En ese mismo intercambio le comunicó que no volvería a trabajar con ella.

Frente a esos cuestionamientos, Lucas sostuvo que no había pedido ni mendigado la camiseta, sino que fueron los propios jugadores quienes tuvieron el gesto de acercársela. También dejó en claro que no se arrepiente de haber mostrado su sentimiento por el club y que el resultado deportivo no cambia su manera de vivir el fútbol.

“Por más que hayamos perdido, yo no soy hincha de los resultados. Amo a Central Córdoba”, expresó al recordar lo sucedido.

Además, Lucas aprovechó la oportunidad para manifestar su deseo de poder trabajar algún día en el Estadio Alfredo Terrera o tener una oportunidad laboral vinculada al plantel ferroviario. Su historia, que comenzó con una camiseta debajo de un uniforme de seguridad, terminó convirtiéndose en una muestra de amor por los colores de Central Córdoba.