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Con los colores de Boca: Alpine presentó el nuevo buzo que usará Franco Colapinto en el GP de Brasil

La escudería francesa sorprendió con un diseño especial en azul y amarillo para la próxima carrera de Fórmula 1. La combinación llamó la atención por su parecido con los colores del Xeneize, club del que es hincha el piloto argentino.

Hoy 16:25
Franco Colapinto

Franco Colapinto tendrá un look especial durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. La escudería Alpine presentó este miércoles el nuevo buzo antiflama que utilizarán sus pilotos en Interlagos, con una combinación de azul y amarillo que recuerda a los colores de Boca Juniors.

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La indumentaria será utilizada tanto por el argentino como por su compañero Pierre Gasly durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre, cuando se dispute una nueva fecha del campeonato mundial en el circuito de São Paulo.

El diseño se destaca por el predominio del amarillo y los detalles azules, en una modificación respecto a los colores habituales del equipo francés. La elección está vinculada con Mercado Libre, uno de los patrocinadores de Alpine.

La coincidencia no pasó inadvertida entre los fanáticos, especialmente porque Colapinto es reconocido hincha de Boca y estrenará la indumentaria pocos días después de la victoria del Xeneize por 1-0 ante River en el Superclásico.

De esta manera, el piloto argentino llegará al Gran Premio de Brasil con una imagen renovada y un guiño involuntario a su pasión futbolera, en una carrera que volverá a concentrar la atención de los seguidores argentinos de la Fórmula 1.

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