“La Argentina lo espera con enorme alegría”: el mensaje de Milei al papa León XIV por su visita al país

Luego de que el sumo pontífice confirmara el inicio de su viaje a Sudamérica el próximo viernes, el Presidente le dedicó unas palabras en sus redes sociales. El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.

Hoy 16:22

El presidente Javier Milei expresó su alegría por la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina y le dedicó un mensaje de bienvenida a través de sus redes sociales. El pronunciamiento se produjo luego de que el Sumo Pontífice ratificara que este viernes 6 de noviembre comenzará su viaje apostólico por Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El mensaje del Presidente respondió a una publicación del propio León XIV, quien confirmó el inicio de la gira y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones. “Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó el Papa.

Te recomendamos: El mensaje del papa León XIV antes de viajar a la Argentina: “Que fortalezca la fe y renueve la esperanza”

La llegada del Pontífice a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, cuando arribará al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo. Su estadía se extenderá hasta el miércoles 11 y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, será recibido oficialmente en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el Presidente, además de reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La agenda continuará el lunes con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles. El martes viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. También participará de una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá desde Ezeiza hacia Lima, Perú, para continuar con su recorrido por Sudamérica.

La visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina, ya que será la primera vez en 39 años que un Papa visite el país. El último antecedente fue el viaje de Juan Pablo II, en abril de 1987.