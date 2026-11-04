“Hay una cadena de cosas que han sucedido”: una vecina de Pozo Hondo cuestionó los controles tras el presunto abuso

La mujer expresó ante Noticiero 7 su preocupación por el caso y reclamó más seguridad, prevención y controles para proteger a los jóvenes. Además, pidió que la investigación avance y que se esclarezcan las responsabilidades.

Hoy 15:29

La localidad de Pozo Hondo continúa conmocionada por la investigación del presunto abuso sexual contra una adolescente de 15 años, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo luego de que la joven asistiera a un baile.

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Un equipo de Noticiero 7 llegó este miércoles hasta la ciudad para recoger testimonios de vecinos y conocer las últimas novedades de una causa que generó preocupación, pedidos de justicia y cuestionamientos sobre los controles destinados a proteger a los menores.

Durante el móvil, la vecina Laura Martín, quien también se desempeñó anteriormente como concejal, brindó un fuerte testimonio sobre cómo atraviesa la comunidad lo sucedido.

“Yo soy mamá de una nena de 15 años, de la misma edad de la nenita que ha sido abusada, y es una situación que nos preocupa”, expresó.

Martín señaló que entre los habitantes existe una fuerte necesidad de conocer qué ocurrió y quiénes participaron del presunto ataque. Al momento de brindar su testimonio también se refirió a las distintas versiones que circulaban en la localidad sobre eventuales detenciones.

La causa, según la información conocida posteriormente, ya registra la detención de un hombre de apellido Cardozo, mientras continúa la investigación sobre la posible participación de otros dos jóvenes.

“No queremos que esto quede impune”

La vecina remarcó que, más allá de los rumores que circulan en una comunidad pequeña, el reclamo central debe mantenerse puesto sobre la investigación.

“Lo más importante, lo más grave, ha sido la violación y no queremos que eso quede impune”, manifestó Martín al reclamar que la Justicia esclarezca lo ocurrido.

También pidió evitar que la discusión se desvíe hacia otros aspectos y sostuvo que las mujeres de Pozo Hondo se encuentran especialmente preocupadas por el caso.

Durante su testimonio, además, planteó interrogantes sobre las condiciones de seguridad de los espacios públicos y sobre los controles vinculados con los eventos nocturnos a los que concurren adolescentes.

Reclaman más controles y contención para los jóvenes

Martín puso el foco además en el ingreso de menores a locales bailables, el consumo de alcohol y la necesidad de reforzar las políticas de prevención y contención.

“Hay una cadena de cosas que han sucedido”, señaló, al considerar que deberían revisarse las condiciones bajo las cuales adolescentes de otras localidades llegan a este tipo de eventos.

La vecina también manifestó preocupación por el avance del consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes y pidió generar mayores alternativas de acompañamiento.

“Los hijos del pueblo son hijos de todos porque todos nos conocemos y nos preocupa cómo avanza la droga, cómo avanza el alcohol y cómo no hay lugares de contención para los chicos”, expresó.

Una sesión especial para pedir explicaciones

En paralelo con la investigación judicial, los concejales Pablo Sánchez y Barraza impulsaron una sesión especial para este miércoles por la noche, en la que solicitarán información sobre las condiciones de funcionamiento del boliche The King, su habilitación y los controles efectuados por el municipio.

La causa también busca determinar con precisión dónde ocurrió el presunto abuso. El intendente Alejandro Albornoz había señalado anteriormente que el ataque habría tenido lugar en dependencias anexas al edificio donde funciona el Concejo Deliberante, ubicado frente al local bailable.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el reclamo que se repite entre los vecinos es que el episodio sea esclarecido, se determinen las responsabilidades y se refuercen las medidas de seguridad y prevención para los adolescentes.