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El Ministerio de Economía de la Provincia y la Cámara de Comercio firmaron un convenio para implementar el programa de promoción “Qué Miércoles”

Esta medida forma parte de las políticas de incentivo impulsadas por el gobernador Elías Suárez con el fin de reactivar la economía local y en defensa del mercado interno.

Hoy 16:20
Convenio

Con el objetivo de impulsar las ventas mediante importantes beneficios para las familias santiagueñas y resguardar la fuente de trabajo de miles de empleados del sector mercantil, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Comercio, firmó un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero a través del cual se puso en marcha el programa “Qué Miércoles”.

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Esta medida forma parte de las políticas de incentivo impulsadas por el gobernador Elías Suárez con el fin de reactivar la economía local y en defensa del mercado interno.

Participaron de la firma del acuerdo el ministro de Economía, Jorge Murad; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, David Guido; la vocal 1ª suplente de la institución mercantil, María José Basbús; y el director general de Comercio de la provincia, Javier Eduardo Alexandro, junto a representantes del sector público y otros funcionarios.

A través de este acto se busca establecer un esquema de trabajo conjunto para implementar y difundir herramientas de fomento mercantil en los comercios de toda la provincia. Para ello se ofrecerán precios promocionales, facilidades de financiación, descuentos y otros beneficios especiales con el fin de incentivar las compras en el circuito formal local y consolidar la circulación de recursos dentro de la economía provincial, sosteniendo los puestos de trabajo y el desarrollo económico de Santiago del Estero.

Los comercios adheridos al programa contarán con identificación oficial y la nómina completa de locales y promociones estará disponible para consulta de la ciudadanía en los canales digitales oficiales del Gobierno de la provincia y de la Cámara de Comercio.

Tras la firma de las actas correspondientes, el ministro Jorge Murad destacó el impacto directo que tendrá la medida en la economía familiar y resaltó la firme decisión política del Ejecutivo provincial. “Desde el Gobierno de la provincia reafirmamos el compromiso irrenunciable de acompañar al sector productivo y comercial. Por directiva del gobernador Elías Suárez implementamos 'Qué Miércoles', para cuidar las fuentes de trabajo y aliviar a las familias. Este convenio evidencia que el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado es el camino clave para movilizar la economía provincial”.

Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio e Industria celebró la sinergia alcanzada con la cartera económica en beneficio de las pymes locales: “Agradecemos el permanente apoyo y la apertura del Ministerio de Economía. Para los comerciantes de nuestra provincia, contar con un programa articulado de estas características representa un impulso determinante. Convocamos a todos los comercios a sumarse a esta red de beneficios que favorece tanto al comerciante como al consumidor”.

En esa misma línea, Basbús ponderó el valor práctico del esquema promocional para el día a día de la comunidad. “Trabajamos en herramientas dinámicas y accesibles que brinden soluciones reales. 'Qué Miércoles' está pensado para que las familias encuentren un alivio en sus compras habituales y, al mismo tiempo, los locales puedan renovar su stock y sostener un nivel continuo de actividad”.

Finalmente, Alexandro remarcó: “Desde la Dirección General de Comercio asumimos la responsabilidad de fiscalizar, acompañar y garantizar la correcta ejecución del programa en todo el territorio provincial, velando por la transparencia para que los descuentos pactados lleguen de forma efectiva a los vecinos”.

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