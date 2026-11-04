Boca prepara el duelo ante Defensa y Justicia: Arruabarrena tiene una duda en el ataque

El Xeneize buscará quedarse con el primer puesto de la tabla anual y el entrenador analiza una modificación respecto al equipo que venció a River. Además, recibió buenas noticias sobre la recuperación de algunos jugadores.

Hoy 16:00

Boca Juniors continúa con su preparación para enfrentar a Defensa y Justicia en un partido clave por la última fecha del Torneo Clausura. Tras vencer a River por 1-0 en el Superclásico, Rodolfo Arruabarrena planea mantener la base del equipo, aunque todavía tiene una incógnita en la delantera.

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El entrenador repetiría diez de los once titulares que superaron al Millonario, con la posibilidad de que Alan Velasco ingrese en lugar de Leonel Flores o Sebastián Villa. La decisión se terminará de definir en los próximos entrenamientos.

Una de las principales novedades es la recuperación de Tomás Aranda, quien dejó atrás una fractura de peroné en la pierna derecha y completó su segunda práctica junto al grupo. El juvenil tiene posibilidades de regresar a la lista de convocados.

También se entrenó con normalidad Adam Bareiro, aunque el cuerpo técnico pretende llevarlo de manera progresiva y apunta a su regreso para el compromiso ante Banfield por Copa Argentina o la final de la Copa Sudamericana. En contrapartida, Rodrigo Battaglia continúa con molestias musculares y podría quedar fuera de la convocatoria.

Otro aspecto a tener en cuenta es que Facundo Herrera, Ayrton Costa y Milton Delgado acumulan cuatro tarjetas amarillas. Si reciben una nueva amonestación ante el Halcón, deberán cumplir una fecha de suspensión y se perderán los octavos de final.

El probable equipo de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores o Alan Velasco (dos de los tres) y Miguel Merentiel.