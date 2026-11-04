El vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota republicana al conflicto con Irán: “Perdimos por la guerra”

El vicepresidente de Estados Unidos señaló que el conflicto con Irán y el aumento del costo de vida fueron determinantes en el resultado electoral que dejó a los republicanos sin el control del Congreso.

Hoy 15:23

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término a la guerra contra Irán, impulsada por la administración de Donald Trump, y reconoció que el conflicto militar tuvo un impacto directo en el voto de los estadounidenses.

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"La razón por la que perdimos es la guerra", expresó Vance en un extenso mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X, donde realizó un análisis de los resultados electorales que dejaron a los republicanos sin el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

El vicepresidente sostuvo que el descontento generado por la intervención militar estadounidense en Irán fue uno de los principales factores que explican el retroceso electoral. También señaló la preocupación de los ciudadanos por el aumento del costo de vida y sus consecuencias sobre la economía familiar.

En su análisis, Vance reconoció que parte de los votantes que habían respaldado a Trump en las elecciones presidenciales de 2024 decidieron apoyar esta vez a candidatos demócratas, en señal de rechazo a determinadas decisiones de la administración republicana.

Además, planteó que quienes consideran que la guerra justificaba el costo político de perder el control del Senado deberán defender esa postura, en una reflexión que dejó en evidencia las diferencias sobre las consecuencias del conflicto.

La guerra contra Irán comenzó a fines de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta. Desde entonces, el conflicto provocó cuestionamientos internos por sus consecuencias económicas, políticas y humanitarias.

Con la victoria demócrata en ambas cámaras, Trump deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con un Congreso controlado por la oposición, lo que podría limitar su capacidad para avanzar con nuevas iniciativas legislativas y económicas.