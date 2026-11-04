Caso Loan: una perito ratificó que los rastros de olor del niño fueron detectados en dos vehículos

La especialista en odorología forense declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que las muestras de la camioneta de Carlos Pérez y el auto de María Victoria Caillava coincidieron con las prendas del menor.

Hoy 18:51

Una especialista en odorología forense ratificó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que las muestras obtenidas en dos vehículos vinculados a los imputados Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava presentaron correspondencia con el olor de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La perito Marilú Vásquez, subcomisario de la Policía de Salta, declaró que el estudio tiene un nivel de confiabilidad superior al 92%. Durante su exposición, explicó que los rastros recolectados en una camioneta Ford Ranger y un Ford Ka coincidieron con las muestras de referencia del menor.

El procedimiento se había realizado el 21 de junio de 2024, ocho días después de la desaparición, en una escuela de la localidad. Para obtener las muestras se utilizaron prendas de vestir de Loan y de otros cuatro niños de edades similares. El olor fue recolectado mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio, y luego conservado en frascos.

En el análisis participaron las perras Golden Retriever Kala y Dina, además del can Arandú, perteneciente a la Policía de Corrientes. Según el testimonio de Vásquez, los tres animales realizaron marcaciones positivas en los vehículos de Pérez y Caillava. En cambio, el resultado fue negativo en un tercer rodado, un Volkswagen Voyage.

La especialista también explicó que cada persona desprende alrededor de 667 células epiteliales por segundo y que, mientras el olor humano puede permanecer unas 36 horas al aire libre, su conservación se prolonga considerablemente dentro de un vehículo cerrado.

Durante la audiencia, Vásquez aportó las filmaciones completas del procedimiento. Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron que el material se incorporara al expediente, pese a la oposición de las defensas de los imputados.

Sin embargo, la perito hizo una aclaración sobre el alcance de los resultados: la prueba permite establecer una correspondencia entre los rastros de olor de los vehículos y las prendas del niño, pero no determina si Loan estuvo sentado, parado ni en qué circunstancias habría permanecido en esos rodados.

La declaración se produjo en el marco del juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. La pericia odorológica, realizada sobre los vehículos secuestrados el 19 de junio de 2024, constituye uno de los elementos técnicos incorporados al debate.

En paralelo, continúa otro expediente relacionado con el presunto entorpecimiento de la investigación, en el que hay diez personas imputadas por distintos delitos, entre ellos usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024, durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Más de dos años después, su paradero continúa siendo desconocido y el juicio oral se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes.