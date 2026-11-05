Mauricio Macri no irá a la misa del papa León XIV para evitar un encuentro con Jorge Macri

El expresidente rechazó la invitación del jefe de Gobierno porteño para participar de la ceremonia prevista el lunes 9 de noviembre en Palermo. La decisión expone el distanciamiento familiar y político que atraviesa al PRO.

Hoy 22:15

Mauricio Macri decidió no asistir a la misa que el papa León XIV celebrará el próximo lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La determinación estaría vinculada con su intención de evitar un encuentro con su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y responsable de cursarle la invitación.

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La ausencia del expresidente se produce en medio de una relación marcada por diferencias personales, políticas y de gestión, que se profundizaron durante los últimos meses. Aunque su participación estaba prevista dentro del sector reservado para autoridades e invitados especiales, finalmente resolvió no formar parte de la ceremonia.

La situación motivó gestiones de interlocutores del Gobierno nacional, que se comunicaron con el fundador del PRO para intentar convencerlo de que asistiera. Desde la Casa Rosada buscaban que participara de uno de los principales acontecimientos de la visita papal, más allá de sus diferencias con el mandatario porteño. Sin embargo, esas conversaciones no modificaron su decisión.

La misa se realizará a las 11.30, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, y contará con la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y otros invitados.

La convocatoria a Mauricio Macri tenía un carácter diferente de la recepción institucional que el Gobierno nacional organizará el domingo en el Palacio Libertad. Para esa actividad, la Casa Rosada resolvió no invitar a los expresidentes argentinos, entre ellos Macri, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá. En cambio, fueron convocados los gobernadores, legisladores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

De esta manera, la invitación de Jorge Macri representaba una oportunidad para que el exmandatario participara de una de las actividades de la visita de León XIV. No obstante, el vínculo entre ambos terminó convirtiéndose en un obstáculo.

Las tensiones familiares y políticas se hicieron más evidentes después de las elecciones legislativas porteñas de mayo de 2025, cuando el PRO quedó en tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. El resultado abrió un debate interno sobre la estrategia electoral, la gestión de la Ciudad y el futuro del partido en su principal distrito de gobierno.

Desde entonces, Mauricio Macri planteó cuestionamientos a distintos aspectos de la administración porteña y reclamó cambios para recuperar protagonismo político. Jorge Macri, por su parte, defendió la gestión de su equipo y su autonomía para tomar decisiones.

El conflicto también está relacionado con la conducción del PRO y las definiciones electorales de cara a 2027. Mientras Mauricio Macri conserva una influencia central en la estrategia nacional del partido, Jorge busca consolidar su gestión y reunir respaldo para competir por la reelección.

Las diferencias entre ambos dirigentes también repercuten en las negociaciones con La Libertad Avanza para un eventual acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Las conversaciones se encuentran atravesadas por las distintas posiciones dentro del macrismo y por la disputa sobre el futuro político del distrito.

En las últimas semanas hubo intentos de acercamiento y gestiones de dirigentes que buscaron acercar posiciones. Entre los nombres mencionados como posibles mediadores apareció el de Daniel Angelici, con vínculos políticos y personales con ambos sectores.

El propio Jorge Macri reconoció públicamente las diferencias con su primo, aunque intentó relativizarlas. Durante una entrevista televisiva del 15 de octubre, sostuvo que se trataba de distintas miradas sobre la administración porteña. “Son miradas de gestión”, explicó, y agregó que Mauricio suele reclamar nuevas medidas para mejorar el funcionamiento del Ejecutivo.

Sin embargo, la decisión de no compartir la misa del Papa vuelve a poner en evidencia que el distanciamiento excede las discusiones sobre la gestión y alcanza también el plano personal.

La visita de León XIV, que reunirá en Palermo a referentes políticos de distintos espacios y a miles de fieles, terminó así por exponer una interna que el PRO todavía no logra resolver. La ausencia de Mauricio Macri será una de las señales más visibles de esa disputa.