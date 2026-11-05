Tras el polémico Superclásico, Nicolás Ramírez volverá a dirigir en una final clave por el ascenso

El árbitro, cuestionado por su actuación en Boca-River, no tendrá actividad este fin de semana en Primera División, pero fue designado para impartir justicia en la definición entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Hoy 22:42

Nicolás Ramírez volverá a dirigir un partido decisivo del fútbol argentino después de quedar en el centro de la polémica por su actuación en el Superclásico entre Boca y River. El árbitro fue designado para la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que definirá el primer ascenso a la Liga Profesional 2027.

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El encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio de Belgrano de Córdoba. La designación sorprendió debido a que Ramírez no figura entre los árbitros convocados para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Tras los cuestionamientos por sus decisiones en La Bombonera, especialmente desde el lado de River, se informó que el juez había solicitado una licencia por una intervención quirúrgica programada. Desde la AFA, al menos públicamente, respaldaron su desempeño y no vincularon su ausencia con una sanción deportiva.

Sin embargo, su regreso para una final de semejante importancia volvió a generar repercusiones, ya que estará a cargo de un partido que entregará una plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.

El cuerpo arbitral estará integrado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. En el VAR estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Javier Uziga como AVAR.

De esta manera, Ramírez reaparecerá en un encuentro de máxima trascendencia apenas días después de su cuestionado arbitraje en el Superclásico, con la responsabilidad de impartir justicia en una final que definirá uno de los ascensos a Primera División.