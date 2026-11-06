EN VIVO | Tras un prometedor inicio, Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre del GP de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino volvió a la pista este viernes en el circuito de Interlagos con su Alpine y dejó una buena imagen en el arranque de la competencia en San Pablo.

Hoy 15:38

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ A COLAPINTO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera prueba libre

Franco Colapinto comenzó con el pie derecho su participación en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, al finalizar en la novena posición de la primera práctica libre disputada este viernes en el circuito de Interlagos. A bordo de su Alpine A526, el piloto argentino completó 33 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m12s654.

Durante la primera parte de la sesión, el pilarense utilizó neumáticos medios y completó una serie de 14 giros, estableciendo una mejor marca de 1m14s376. En ese tramo, trabajó especialmente en la gestión del consumo y la recuperación de energía, en un trazado de 4.309 metros que presentó una interrupción con bandera roja por una falla en el Audi de Freddie Slater.

Posteriormente, Colapinto cambió a neumáticos blandos y logró mejorar considerablemente sus registros, hasta alcanzar el tiempo que lo ubicó entre los diez mejores. Además, fue el piloto que más vueltas completó durante el entrenamiento, aprovechando los últimos minutos para realizar una simulación de carrera con mayor carga de combustible.

El argentino mostró un ritmo cercano a los 77 segundos por vuelta durante las tandas largas, dejando buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana. Junto a su ingeniero Stuart Barlow, continuará analizando la configuración del monoplaza para encontrar el mejor rendimiento de cara a las 71 vueltas de la carrera del domingo, prevista para las 14 horas.

Por su parte, el italiano Gabriele Minì, quien ocupó el Alpine de Pierre Gasly durante esta primera práctica, terminó en la séptima posición con un tiempo de 1m12s569. De esta manera, la escudería francesa cerró una sesión positiva, con sus dos monoplazas dentro del top 10 y buenas expectativas para las próximas actividades en Brasil.

GP de Brasil de Fórmula 1: cronograma y horarios en Argentina

Viernes 6 de noviembre

16.00: Práctica libre 2.

Sábado 7 de noviembre

11.30: Práctica libre 3.

Práctica libre 3. 15.00: Clasificación.

Domingo 8 de noviembre