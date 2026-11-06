Recuperan cachorro American Bully robado en Catamarca tras operativo policial

La Policía de Catamarca recuperó un cachorro de raza American Bully gracias a un operativo tras una denuncia judicial sobre su robo.

Hoy 15:36

Un efectivo operativo realizado por la Policía de Catamarca en la zona sur de la Capital culminó exitosamente con la recuperación de un cachorro de raza American Bully, que había sido denunciado como sustraído días atrás. Este procedimiento se llevó a cabo en el barrio Libertador II y fue dirigido por personal especializado en la investigación de delitos contra el medio ambiente y el bienestar animal. La intervención se inició a raíz de una denuncia penal presentada por la propietaria del animal en la sede de la Unidad Judicial N° 8.

En su denuncia, la mujer expuso el arrebato o sustracción de su mascota, proporcionando información clave sobre las características morfométricas y señales particulares del cachorro. Dada la tipificación del hecho y el elevado valor comercial y afectivo del ejemplar, las actuaciones fueron transferidas a la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de la Provincia. Esta unidad se dedica al rastreo de especies protegidas, fauna silvestre y delitos relacionados con animales de compañía.

Los investigadores, tras realizar exhaustivas tareas de investigación de campo y recolectar testimonios en el sector, orientaron sus sospechas hacia un inmueble en el complejo habitacional Libertador II, comúnmente conocido como las Mil Viviendas. La jornada del jueves fue decisiva, ya que los efectivos se presentaron en el domicilio señalado, donde pudieron constatar la presencia del animal.

Una vez verificado que se trataba del mismo ejemplar solicitado por la Justicia, los agentes procedieron a resguardar de inmediato al cachorro, asegurando así su integridad física. Este rescate es un claro ejemplo del trabajo comprometido de las autoridades en la protección de los animales y la lucha contra el delito de robo de mascotas.

El cachorro recuperado fue puesto de manera preventiva a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Desde esta entidad se dispusieron los peritajes correspondientes para certificar la propiedad de la denunciante y así autorizar la posterior restitución del can a su hogar. Esta acción refleja la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad para garantizar el bienestar animal.

Este caso subraya la creciente preocupación por los delitos relacionados con la fauna doméstica y la necesidad de una respuesta rápida y eficaz por parte de las instituciones. La recuperación de este cachorro no solo representa un triunfo para su propietaria, sino también un llamado a la conciencia sobre la protección de los animales como parte de nuestra responsabilidad social.