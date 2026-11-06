EN VIVO I Racing se despide del Clausura ante un Barracas Central que quiere escalar posiciones en los playoffs

La Academia enfrentará al Guapo este viernes desde las 15 en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la última fecha de la fase regular.
Racing visitará a Barracas Central este viernes 6 de noviembre, desde las 15, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. La Academia buscará cerrar la fase regular con una victoria, mientras que el Guapo intentará hacerse fuerte como local y sumar tres puntos importantes.
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