Detenciones y secuestro de moto en operativos en San Salvador de Jujuy

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizó operativos que resultaron en tres detenciones y la incautación de una motocicleta en San Salvador de Jujuy.

Hoy 14:10

En la madrugada de hoy, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito llevó a cabo una serie de operativos en San Salvador de Jujuy, lo que resultó en la detención de tres individuos y el secuestro de una motocicleta. Estos procedimientos están en línea con la estrategia de la policía local para combatir el delito y mejorar la seguridad en la región.

El primer operativo se llevó a cabo en las cercanías de la vieja terminal, donde los agentes identificaron a un hombre que tenía un pedido de detención vigente por varios robos. La intervención fue rápida, y al ser interceptado, se verificó que existían otras medidas judiciales en su contra, lo que resalta la efectividad de los operativos en la identificación de individuos con antecedentes delictivos.

En un segundo procedimiento, que tuvo lugar en un sector de la Av. Irigoyen, los efectivos observaron a dos sujetos que estaban merodeando entre los transeúntes. Estos individuos son conocidos en el ámbito delictivo por su implicación en delitos cometidos bajo la modalidad de motochorros. Al intentar darse a la fuga tras recibir la voz de alto, fueron rápidamente aprehendidos por los efectivos policiales.

Durante la inspección de la motocicleta que utilizaban, los agentes encontraron que el tambor de arranque había sido violentado y que los números de motor habían sido limados, lo que sugiere que el vehículo podría estar relacionado con actividades ilícitas. Además, los sospechosos poseían un teléfono celular cuya procedencia no pudieron justificar.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras que la motocicleta fue secuestrada para su posterior análisis. Este tipo de intervenciones son fundamentales para la prevención del delito y para mantener la seguridad ciudadana en San Salvador de Jujuy.

La intervención del Grupo Dinámico de Prevención del Delito es una respuesta directa a las preocupaciones de la comunidad sobre la delincuencia, y estos operativos son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La policía continúa trabajando para reducir la criminalidad y aumentar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad.