La curiosa sanción que recibió Franco Colapinto por una infracción en la primera práctica del GP de Brasil

El piloto argentino fue multado por una infracción cometida en el Circuito de Interlagos durante la primera tanda en San Pablo.

Hoy 15:17

Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, aunque no se salvó de una inesperada sanción de la FIA. El piloto argentino de Alpine finalizó noveno en la primera práctica libre disputada en el circuito de Interlagos, pero posteriormente recibió una multa por exceder el límite de velocidad en la zona de boxes.

Según el informe oficial de los comisarios deportivos, Colapinto fue multado con 100 euros por circular a 80,6 km/h en el pit lane, donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h. Es decir, el argentino superó el límite por apenas 0,6 km/h.

La infracción no implica una penalización deportiva y no afecta su posición en la clasificación. Por eso, el piloto de 23 años podrá continuar normalmente con la actividad del fin de semana.

Colapinto busca volver a sumar puntos en Brasil

Más allá de la multa, el representante de Pilar mostró un rendimiento alentador y buscará mantener ese nivel después de la frustración sufrida en el Gran Premio de México, donde una sanción lo dejó sin puntos.

En la previa de la competencia, Colapinto expresó su entusiasmo por volver a correr en Interlagos, especialmente por la gran cantidad de argentinos que viajaron para acompañarlo.

“El objetivo es entrar en los puntos”, aseguró el piloto durante la conferencia de prensa del jueves.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores: “Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero. Ojalá pueda regalarle algo lindo a los argentinos que estarán presentes”.

Además, se refirió a la posibilidad de lluvia durante el fin de semana: “Todo el mundo sabe lo que puede suceder con la lluvia, son nuevas oportunidades e intentaremos conseguir un buen resultado”.

A qué hora vuelve a correr Colapinto en el GP de Brasil

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, programada para las 16 (hora argentina).

La sesión podrá seguirse a través de ESPN, Fox Sports y Disney+.

Con un arranque positivo y una sanción económica menor, Colapinto buscará seguir creciendo en Interlagos y acercarse a su objetivo de volver a sumar puntos con Alpine.