La duda que mantiene Arruabarrena en el once tras el último entrenamiento de Boca antes de la definición

El Xeneize se prepara para el encuentro contra Defensa y Justicia en el que va por el título de la tabla anual y el Vasco aún tiene una incógnita en la ofensiva.

Hoy 15:35

Boca ultima los detalles para enfrentar a Defensa y Justicia este sábado, desde las 17.30, en la Bombonera, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena depende de sí mismo para conquistar el título de la tabla anual, pero el entrenador mantiene una duda en la ofensiva.

Durante el último entrenamiento en Ezeiza, el Vasco sorprendió al probar a Alan Velasco en lugar de Leonel Flores, una modificación respecto de la formación que derrotó a River en el Superclásico. Ambos atraviesan un buen momento, aunque el ex Independiente podría recuperar la titularidad después de sumar minutos tras su lesión.

Otra novedad es la presencia de Tomás Aranda entre los convocados. El juvenil respondió favorablemente en las prácticas y tiene posibilidades de volver a jugar después de más de dos meses de ausencia por una fractura de peroné.

En el resto del equipo no se esperan modificaciones. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar integrarían el mediocampo, mientras que Sebastián Villa y Miguel Merentiel tienen asegurado su lugar en el ataque.

La probable formación de Boca ante Defensa y Justicia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Con una victoria, Boca se asegurará el primer puesto de la tabla anual y celebrará un nuevo título ante su gente, sin depender de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central, sus principales perseguidores.