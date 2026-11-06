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A menos de un mes de ser confirmado como refuerzo, Olímpico oficializó la salida de Lucas Lorenzen

El Negro bandeño anunció oficialmente que el jugador no continuará en el equipo que disputa la máxima categoría del básquet argentino.

Hoy 10:21

El Club Ciclista Olímpico de La Banda confirmó este viernes que Lucas Lorenzen no continuará formando parte del plantel profesional que disputa la Liga Nacional de Básquetbol.

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La noticia fue comunicada oficialmente por la institución bandeña, que informó la desvinculación del jugador sin brindar detalles sobre los motivos de su salida.

A través de un breve comunicado, Olímpico agradeció el paso del basquetbolista por la institución y le deseó éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

De esta manera, el Negro bandeño tendrá una baja en su plantel mientras continúa su participación en la máxima categoría del básquet nacional.

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