Milei descartó un "plan platita" antes de las elecciones y ratificó que no negociará el equilibrio fiscal

El Presidente habló ante empresarios y productores agropecuarios en la Sociedad Rural. Aseguró que no impulsará medidas que puedan generar más inflación y defendió el orden de las cuentas públicas como eje de su política económica.

Hoy 14:27

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico y volvió a descartar un “plan platita” por su impacto en la inflación. Para el mandatario, relajar la política monetaría sería “tirarle nafta al fuego”.

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“Hace casi 12 meses que la base monetaria convergió a la base monetaria amplia y, por ende, no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando la inflación. Por lo tanto, eso sería tirarle nafta al fuego”, sostuvo Milei durante un acto de la Sociedad Rural. En esa línea, el Presidente volvió a insistir que el equilibrio fiscal “no se negocia”.

“No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O definitivamente quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes. No cuenten conmigo, no hay sustituto para la buena política económica”, agregó.

Milei también cuestionó a quienes proponen volver a las políticas económicas de gestiones anteriores. “Los que fracasaron por 100 años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, deslizó.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó el rol de los empresarios en la Argentina y los llamó “héroes”.

“Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a ellos que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina. A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe”, relató Milei.

Durante el acto de la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei volvió a rechazar una devaluación y justificó que perjudicaría los salarios, los ahorros y el valor de las empresas.

“Hay quienes salen a decir que la competitividad se arregla devaluando y devaluar es abaratar lo argentino a costa de los argentinos, es licuar los salarios, es destruir el ahorro y desvalorizar las empresas de un plumazo”, dijo.

Para Milei, el equilibrio fiscal es lo que “preserva la propiedad privada”.