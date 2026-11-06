Julio Díaz tiene un plantel motivado para enfrentar a Alvarado: "La autoestima del equipo está muy alta"

El entrenador de Sarmiento analizó la agónica clasificación frente a Atenas de Río Cuarto y anticipó el desafío ante el conjunto marplatense por los cuartos de final del Federal A. Además, reconoció que tendrá tres bajas importantes para el próximo compromiso.

Hoy 14:28

Luego de la heroica clasificación a los cuartos de final del Torneo Federal A, el entrenador de Sarmiento de La Banda, Julio Díaz, analizó lo que dejó la serie ante Atenas de Río Cuarto y se refirió al presente del equipo, que se prepara para recibir a Alvarado de Mar del Plata en una nueva instancia decisiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre la sufrida revancha en Córdoba, donde el Profe cayó 4-2 pero avanzó gracias al triunfo 3-0 conseguido en la ida, el DT reconoció las dificultades que atravesaron sus dirigidos. "Comenzamos perdiendo desde el vestuario por un infortunio. En el primer tiempo no desplegamos la mejor versión futbolística y en el segundo mejoramos, empezamos a salir jugando, a asociarnos y generar situaciones", explicó.

Además, señaló que el segundo gol de Atenas y la posterior expulsión complicaron el panorama. "Fue el peor momento nuestro. Apostamos a cambios ofensivos y afloró la actitud y el coraje", sostuvo Díaz, quien destacó especialmente "la valentía para ir a buscar permanentemente con un hombre menos".

El entrenador también remarcó la paridad que existe en la categoría y advirtió sobre la importancia de evitar errores. "Lo que le pasó a Sarmiento le pasó a Juventud Antoniana, que estuvo cerca de quedarse afuera. Alvarado ganó como visitante y en su casa, en un momento, estaba afuera. Los contextos de los partidos te cambian considerablemente. Es una categoría difícil y complicada y debe disminuir el margen de error", expresó.

De cara al próximo compromiso, Díaz reconoció que deberá realizar modificaciones en el equipo. "La autoestima del equipo está muy alta. Para el partido con Alvarado tengo tres jugadores menos de los titulares y hay que armar el rompecabezas. Lo saludable es que desde el banco se aportó gol. Probaremos variantes sobre las bases", adelantó.

Sarmiento recibirá a Alvarado este domingo 8 de noviembre, desde las 18 horas, por el partido de ida de los cuartos de final del Federal A. El encuentro será dirigido por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca, acompañado por Luciano Agustín Díaz y Exequiel Augusto Agüero como asistentes, mientras que Diego Pablo Ocampo será el cuarto árbitro.

Con el ánimo renovado tras una clasificación cargada de dramatismo, el Profe buscará hacerse fuerte en La Banda y conseguir una ventaja que le permita viajar a Mar del Plata con buenas posibilidades de alcanzar las semifinales del certamen.