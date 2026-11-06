Leo Costa valoró el triunfo de Olímpico ante Lanús y fue autocrítico: "Tenemos que mejorar defensivamente"

El entrenador del Negro analizó la ajustada victoria en el Vicente Rosales, destacó el carácter de sus dirigidos y remarcó la importancia de fortalecer la localía para alcanzar los objetivos en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 14:45

Luego de la agónica victoria de Olímpico de La Banda ante Lanús por 95 a 94 en el estadio Vicente Rosales, el entrenador Leo Costa analizó el rendimiento de su equipo y destacó la actitud de sus jugadores para quedarse con un triunfo importante en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

"Casi todo el tiempo fue cuesta arriba, salvo el arranque. Lo pudimos cerrar con carácter, no pudimos hacerlo como habíamos planeado, pero con templanza el equipo lo pudo sacar adelante", expresó el entrenador, quien valoró la fortaleza anímica de sus dirigidos para resolver un encuentro que se definió en los últimos segundos.

Sin embargo, Costa reconoció que todavía existen aspectos por corregir, especialmente en el funcionamiento defensivo. "Jugamos a un ritmo alto, pero aspiramos a mejorar la eficiencia defensiva. Nuestra ofensiva nos ayuda a sacar los partidos y está mejor que la defensa", señaló.

En ese sentido, el DT también hizo referencia a las dificultades que atraviesa el plantel para encontrar su mejor versión. "Todavía no pudimos jugar completos desde que empezamos. Queremos ser intensos, pero hoy perdimos mucho en los duelos individuales", explicó sobre uno de los puntos que considera fundamentales para mejorar el rendimiento colectivo.

Por otra parte, el entrenador puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer el Vicente Rosales como una plaza difícil para los rivales. "No construimos esa localía que necesitamos. Cuanto más fuerte sea la localía, más chances tenemos de alcanzar el objetivo como club", sostuvo.

Finalmente, Costa reflexionó sobre el presente de Olímpico y la competitividad del campeonato. "Podríamos tener dos juegos más ganados. Hay que construir y mejorar. Si bien perdimos en casa, también ganamos como visitantes y eso habla de la paridad de la Liga", concluyó.