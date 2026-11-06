El rugby santiagueño vivirá un fin de semana a pura definición con finales locales y regionales

Olímpico y Añatuya RC disputarán el título del Clausura de Desarrollo, mientras que Santiago Rugby buscará consagrarse en Tucumán. Además, Old Lions y Santiago Lawn Tennis tendrán participación en las definiciones juveniles.

Hoy 15:46

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana cargado de actividad, con finales y semifinales tanto a nivel local como regional. Los clubes de la provincia serán protagonistas en el Torneo Clausura de Desarrollo, el Biuniones de Preintermedia y el Clausura Juvenil de la Unión de Rugby de Tucumán.

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La principal definición local se disputará este domingo desde las 16.30, cuando Olímpico reciba a Añatuya RC en la final del Clausura de Desarrollo. Previamente, Universitario de Santiago del Estero y Clodomira RC se enfrentarán por el tercer puesto.

El encuentro marcará el cierre de la temporada del rugby local, después de las consagraciones de Santiago Lawn Tennis en el Apertura y Old Lions Azul en el Torneo Anual. El Clausura reunió también a equipos en desarrollo de localidades como Clodomira, Frías y Bandera.

Santiago Rugby buscará el título del Biuniones en Tucumán

Otro de los encuentros destacados será la final del primer Torneo Biuniones de Preintermedia, que se disputará el domingo al mediodía. Allí, Santiago Rugby visitará a Tucumán Lawn Tennis con el objetivo de quedarse con el campeonato.

La competencia reunió a seis equipos: Santiago Rugby, Old Lions y Santiago Lawn Tennis, por Santiago del Estero, y Tucumán Lawn Tennis, Universitario y Tucumán Rugby, por Tucumán. Tras tres fechas de enfrentamientos interprovinciales, los ganadores de cada zona definirán el título.

Los juveniles santiagueños también van por la gloria

El sábado será el turno de las semifinales y finales del Clausura Juvenil, con participación provincial en las categorías M15 y M17.

En M15, Old Lions enfrentará a Jockey Club, mientras que Santiago Lawn Tennis se medirá con Tucumán Rugby Verde, en encuentros que se disputarán en cancha de Lince. La jornada se desarrollará con partidos de tiempo reducido, por lo que las semifinales, el tercer puesto y la final se jugarán el mismo día.

Por su parte, en M17 habrá un duelo santiagueño entre Old Lions y Santiago Rugby, lo que garantiza la presencia de un representante provincial en la final.

De esta manera, el rugby santiagueño afrontará un fin de semana decisivo, con varios equipos buscando cerrar la temporada con títulos y consolidar su protagonismo en las competencias regionales.