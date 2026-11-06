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Como en 2007: Boca jugaría la final de la Sudamericana con una camiseta que ilusiona a los hinchas

La Conmebol publicó una imagen de Leandro Paredes con la posible indumentaria del Xeneize para enfrentar a Atlético Mineiro en Barranquilla.

Hoy 15:56

Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y una publicación de la Conmebol generó una enorme repercusión entre sus hinchas por un particular detalle en la vestimenta.

El organismo difundió una imagen de Leandro Paredes con la camiseta titular azul y amarilla, acompañada por pantalones amarillos, una combinación que el Xeneize utilizaría en la definición continental, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

La elección despertó rápidamente el recuerdo de la Copa Libertadores 2007, la última que conquistó Boca, cuando el equipo utilizó una indumentaria similar en la final ante Gremio de Brasil.

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En aquella histórica serie, el conjunto de La Ribera se impuso por 5-0 en el resultado global, con Juan Román Riquelme como gran figura. El actual presidente del club convirtió dos goles en el encuentro de vuelta disputado en Porto Alegre.

La principal diferencia con aquella vestimenta estaría en las medias: en 2007 eran azules con una franja amarilla, mientras que para esta final serían completamente amarillas.

A casi dos décadas de aquella consagración, la posible elección del pantalón amarillo fue interpretada por muchos hinchas como una cábala para volver a celebrar un título internacional.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), con la ilusión de conquistar nuevamente un trofeo continental y sumar otra página histórica a su palmarés.

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