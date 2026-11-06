Condenan a mujer por hurto de arma a policía en Salta

Fernanda Lluvinska Martínez fue condenada a ocho meses de prisión domiciliaria por robar el arma de un policía en un boliche de Salta.

Hoy 16:21

Fernanda Lluvinska Martínez ha sido condenada a ocho meses de prisión de ejecución efectiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria tras reconocer su responsabilidad en el hurto del arma reglamentaria de un efectivo policial. El incidente ocurrió el 18 de julio de 2023 en el local bailable Pecas, ubicado en la ciudad de Salta, donde el policía se encontraba realizando un servicio adicional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se desarrolló en un contexto donde la mujer sustrajo el arma reglamentaria del agente, quien no pudo recuperar el objeto robado. Como resultado de este acto delictivo, se impuso una condena de cumplimiento efectivo, considerando que la acusada presenta un antecedente condenatorio. Según la legislación argentina, las personas con antecedentes penales no pueden acceder al beneficio de la ejecución condicional de la pena.

La condena fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado en el que la acusada admitió su culpabilidad. En la audiencia, el auxiliar fiscal Alejandro Campoccia y el abogado Juan Pablo Dubois, en representación del Ministerio Público Fiscal, expusieron los detalles del caso ante el Fiscal Penal N°4, Facundo Ruiz de los Llanos.

Además de cumplir la pena de prisión, Fernanda Lluvinska Martínez deberá restituir el valor del arma sustraída, fijado en 1.200.000 pesos, que deberá ser abonado en tres cuotas a una cuenta del Ministerio de Seguridad. Este aspecto del acuerdo es fundamental para garantizar la compensación al Estado por el perjuicio ocasionado.

Asimismo, la mujer deberá indemnizar al policía damnificado con la suma de 400.000 pesos en concepto de daños, que será abonada en dos cuotas. Este procedimiento busca asegurar que la víctima del hurto reciba una compensación adecuada por los daños sufridos durante el incidente.

El Ministerio Público Fiscal, a través de sus representantes legales, ha enfatizado la importancia de aplicar sanciones efectivas para los delitos de esta naturaleza, que no solo afectan a la víctima directa, sino que también impactan en la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas de seguridad. Con esta condena, se busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia el delito y la protección de los miembros de las fuerzas del orden.

Este caso resalta la necesidad de mantener un enfoque riguroso en la aplicación de la ley y en la protección de la integridad de los agentes policiales, quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad pública. Las decisiones judiciales como esta son esenciales para reforzar la confianza del público en el sistema de justicia.