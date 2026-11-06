Exequiel Palacios recordó su inolvidable visita a Santiago del Estero y confesó que sueña con volver a River

El mediocampista de la Selección Argentina recordó cuando alentó al Millonario desde la tribuna del Estadio Único “Madre de Ciudades” durante el Trofeo de Campeones 2023. Además, expresó su deseo de regresar al club donde inició su carrera.

Hoy 19:24

Exequiel Palacios volvió a demostrar su fuerte vínculo con River Plate y recordó un momento muy especial que vivió en Santiago del Estero. El mediocampista del Ipswich Town de Inglaterra habló sobre su deseo de regresar al Millonario y revivió aquella noche en la que alentó al equipo desde la tribuna del Estadio Único Madre de Ciudades.

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En diciembre de 2023, el futbolista tucumano asistió a la final del Trofeo de Campeones entre River y Rosario Central, disputada en la capital santiagueña. Lejos de los privilegios habituales de los jugadores profesionales, Palacios se ubicó entre los hinchas y alentó desde el paravalanchas, protagonizando una imagen que rápidamente se hizo viral.

“Eso quedó para la historia”, expresó el volante en diálogo con Los Edul, al recordar aquella experiencia que lo mostró disfrutando como un hincha más.

Durante la entrevista, el campeón del mundo también dejó en claro que sueña con regresar a River, aunque pretende hacerlo mientras todavía pueda rendir al máximo nivel.

“Me gustaría volver bien y disfrutar. Me gusta ese desafío, pero quiero estar preparado y devolverle cosas a la gente de River”, aseguró.

Además, confesó que cada vez que visita el Monumental con la Selección Argentina revive ese sentimiento: “Cuando veo el estadio me pica el bichito de decir: ‘Ojalá el día de mañana pueda volver y jugar acá’”.

Palacios también reveló que sigue permanentemente la actualidad del club y que comparte un grupo de WhatsApp con Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, donde suelen conversar sobre el presente del Millonario.

De esta manera, el recuerdo de aquella final en Santiago del Estero volvió a aparecer en el relato de Palacios, quien mantiene intacto su sentimiento por River y la ilusión de volver a vestir la banda roja.