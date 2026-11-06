Los Pumas no pudieron con Irlanda y cayeron en su visita a Dublín

El seleccionado argentino cayó por 42-12 por el Nations Championship 2026. Su próximo encuentro será en Génova, frente a Italia, el próximo sábado 14.
Los Pumas sufrieron una contundente derrota por 42-12 ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, por la cuarta fecha del Nations Championship 2026. El seleccionado argentino comenzó mejor, pero terminó siendo superado por la potencia del conjunto local y sus propias imprecisiones.
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El equipo dirigido por Felipe Contepomi abrió el marcador a los diez minutos con un gran try de Mateo Carreras. Sin embargo, Irlanda reaccionó rápidamente y dio vuelta el resultado con las conquistas de Hugo Keenan, en dos oportunidades, y Dan Sheehan, para irse al descanso con una ventaja de 21-5.
La primera mitad también dejó una preocupación para Argentina: Julián Montoya debió abandonar el campo a los 28 minutos por una conmoción, mientras que Justo Piccardo recibió una tarjeta amarilla.
En el complemento, Sam Prendergast amplió la diferencia para los europeos. Los Pumas descontaron con el segundo try de Carreras, convertido por Tomás Albornoz, pero Irlanda respondió con nuevas conquistas de Keenan y Rónan Kelleher para sellar el 42-12 definitivo.
El conjunto argentino sufrió especialmente en las formaciones fijas, acumuló infracciones y mostró dificultades defensivas ante un rival que aprovechó sus oportunidades. Con este resultado, Los Pumas suman cinco derrotas en sus últimos siete partidos del año.
El próximo compromiso será el sábado 14 de noviembre, cuando el seleccionado nacional visite a Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship, con el objetivo de recuperarse y volver al triunfo.
SÍNTESIS
IRLANDA (42): 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan.
Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Jamie Osborne.
ARGENTINA (12) 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía
Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Gerónimo Prisciantelli, 23. Lucio Cinti.
Puntos en el Primer Tiempo: 10' Try de Mateo Carreras (A), 15' Try de Hugo Keenan, convertido por Sam Prendergast (I), 24' Try de Dan Sheehan, convertido por Sam Prendergast (I), 29' Try de Hugo Keenan, convertido por Sam Prendergast (I).
Resultado parcial: Irlanda 21-5 Argentina
Puntos en el Segundo Tiempo: 42' Try y conversión de Sam Prendergast (I), 45' Try de Mateo Carreras, convertido por Tomás Albornoz (A), 49' Try de Hugo Keenan, convertido por Sam Prendergast (I), 55' Try Ronan Kelleher, convertido por Ciaran Frawley (I)
Resultado final: Irlanda 42-12 Argentina
Amonestados: PT 34' Justo Piccardo (A), ST 54' Efraín Elías (A), 60' Sam Illo (I)
Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)
Cancha: Aviva Stadium, Dublín