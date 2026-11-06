Tragedia en Santiago del Estero: un adolescente de 14 años murió tras recibir un disparo en la cabeza

El hecho ocurrió este viernes en el paraje El Barrialito, departamento Robles. El menor se encontraba cazando junto a su hermano cuando una escopeta se habría disparado accidentalmente. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

Hoy 19:39

Una tragedia conmocionó este viernes al departamento Robles, luego de que un adolescente de 14 años muriera tras recibir un disparo de escopeta en la cabeza. El hecho ocurrió en un camino vecinal del paraje El Barrialito, en la zona rural de Colonia El Simbolar.

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Según las primeras averiguaciones policiales, el episodio se registró alrededor de las 15.10 horas, en un sector que conecta las rutas provinciales 89 y 21. La víctima se encontraba junto a su hermano mayor cuando, por circunstancias que son materia de investigación, un arma de fuego se habría accionado accidentalmente.

Tras el hecho, el menor fue encontrado tendido en el suelo y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde fue asistido por personal médico. Pese a las maniobras de reanimación realizadas, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con el testimonio brindado por el hermano a los investigadores, ambos se encontraban recorriendo la zona en motocicleta mientras cazaban. En determinado momento, habrían decidido ocultar una escopeta entre la vegetación para dirigirse a una vivienda cercana a comprar una gaseosa.

Al regresar, el adolescente descendió de la motocicleta para recuperar el arma. Según el relato, al tirar de un hilo que sujetaba la escopeta, esta se habría disparado accidentalmente, provocándole la herida fatal.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 64 de Colonia El Simbolar, junto con efectivos de Criminalística, quienes realizaron tareas de relevamiento, fotografías y recolección de elementos de interés para la causa.

Durante las pericias, los investigadores procedieron al secuestro de una escopeta calibre 16, que no presentaba marca ni numeración visible y se encontraba sujetada con un cordón. También se constató la presencia de una vaina servida en el arma.

El caso quedó bajo la intervención del fiscal José Piña, quien dispuso la realización de una autopsia y ordenó que la División Homicidios y Delitos Complejos continúe con las tareas investigativas para determinar cómo ocurrió el disparo y esclarecer las circunstancias de la tragedia.