Unión Santiago no pudo sostener la ventaja y cayó ante Defensores de La Boca en La Rioja

El Tricolor perdió por 2-1 en el partido de ida de la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur y deberá dar vuelta la historia ante su gente.

Hoy 18:42

Unión Santiago sufrió una dura derrota por 2-1 ante Defensores de La Boca en La Rioja, por el partido de ida de la cuarta ronda de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El conjunto santiagueño comenzó en ventaja, pero no logró sostener el resultado y deberá remontar la serie como local.

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El Tricolor golpeó primero a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Jesús Denett abrió el marcador y puso en ventaja a la visita, que parecía encaminar una tarde favorable.

Sin embargo, Defensores de La Boca reaccionó sobre el cierre de la primera mitad y consiguió la igualdad a los 45 minutos, gracias a un gol de Román Vildoso.

En el complemento, el conjunto riojano terminó de dar vuelta la historia. A los 32 minutos del segundo tiempo, Nicolás Miracco, exjugador de Central Córdoba, convirtió de penal el 2-1 definitivo y le dio la victoria al equipo local.

Con este resultado, Unión Santiago quedó obligado a ganar la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en Santiago del Estero, para mantener viva su ilusión de avanzar en el certamen.

El Tricolor necesitará imponerse por un gol para igualar el resultado global o por dos para superar a su rival en los 90 minutos, en una serie que todavía permanece abierta.