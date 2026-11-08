León XIV en la Casa Rosada: el operativo de seguridad, los regalos de Milei y una reunión privada

La visita del Papa modificó la rutina en el centro porteño. Tras el recibimiento oficial, el Presidente le presentó a los integrantes de su Gabinete y mantuvo una audiencia a solas con el Pontífice, en la que le entregó dos obsequios.

Hoy 18:36

La llegada del papa León XIV a la Casa Rosada estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad que transformó el movimiento habitual de la zona. Durante buena parte de la jornada, la Plaza de Mayo recibió a turistas y visitantes, mientras que las banderas argentinas, porteñas y del Vaticano anticipaban la relevancia de la visita.

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El operativo comenzó a intensificarse cerca de las 14, cuando efectivos de la Policía Federal colocaron vallas y despejaron un perímetro de aproximadamente 200 metros alrededor de la sede del Gobierno. También se aplicaron restricciones en la circulación de subtes hacia las estaciones cercanas a la Plaza de Mayo. Detrás de las vallas permanecieron alrededor de 200 personas que aguardaban la llegada del líder de la Iglesia Católica.

El Pontífice arribó a la Argentina poco después de las 16.30 y fue recibido por el presidente Javier Milei, autoridades eclesiásticas y granaderos. Luego de la ceremonia protocolar, ambos saludaron a funcionarios, representantes religiosos y fieles, antes de trasladarse hacia la Casa Rosada.

En la explanada de Balcarce 50, una formación de granaderos a caballo participó de la recepción. Posteriormente, Milei y León XIV ingresaron al edificio y se dirigieron al Salón Blanco, donde se realizó la fotografía oficial y el intercambio de saludos.

Uno de los momentos de la visita fue la presentación de los integrantes del Gabinete nacional. En la Galería de los Vitrales, el Papa saludó a los ministros y a otros referentes del oficialismo, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

La presencia de Bullrich también tuvo una lectura política, en medio de las diferencias que surgieron dentro del espacio libertario por sus recientes declaraciones y sus movimientos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Más tarde, Milei, Karina Milei y León XIV se trasladaron al despacho presidencial para mantener una reunión privada que se extendió durante aproximadamente 40 minutos. No participaron ministros ni otros funcionarios, por lo que fue el tramo más reservado de la agenda en la Casa Rosada.

Durante el encuentro, el Presidente le entregó al Pontífice dos obsequios. Uno fue un medallón de plata con detalles en oro, presentado en una caja de madera, que tiene el escudo nacional argentino de un lado y el emblema del Vaticano del otro, junto con el nombre de León XIV y la fecha de la visita.

El segundo regalo fue un aspersor de ébano y plata, utilizado para esparcir agua bendita, con una imagen de la Virgen de Luján grabada en uno de sus extremos.

La audiencia se produjo más de un año después del primer encuentro entre ambos, realizado el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, cuando conversaron durante unos 45 minutos. En aquella oportunidad, Milei le había obsequiado un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello, encabezó otra audiencia con representantes del Vaticano.

Tras finalizar las actividades en la Casa Rosada, León XIV se dirigió al Palacio Libertad, donde tenía previsto participar de un encuentro con autoridades de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores, embajadores y representantes de distintos sectores de la sociedad.

En el trayecto, realizó una parada frente al monumento a Juan de Garay, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires como reconocimiento institucional por su visita.