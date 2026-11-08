Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad al papa León XIV durante su visita a Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño encabezará una ceremonia frente al monumento a Juan de Garay para distinguir al Pontífice por su visita a la Argentina. El acto se realizará después de su encuentro con Javier Milei.

Hoy 18:33

Como parte de las actividades previstas durante su visita a la Argentina, el papa León XIV recibirá las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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La ceremonia está programada para este domingo por la tarde frente al monumento a Juan de Garay, ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem, a pocos metros de la Casa Rosada.

La distinción será entregada en "reconocimiento y agradecimiento por su visita", según se informó desde el Gobierno de la Ciudad. Se trata de un gesto institucional con el que las autoridades porteñas buscan expresar la bienvenida al líder de la Iglesia Católica.

El acto tendrá lugar luego del encuentro del Pontífice con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y antes de su primera intervención pública en el país, prevista en el Palacio Libertad, donde participará de una actividad junto a representantes de distintos sectores.

En un primer momento, la ceremonia había sido proyectada para realizarse en la Plaza San Martín, pero finalmente se modificó el lugar y quedó establecida frente al monumento al fundador de Buenos Aires.