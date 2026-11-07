Santiago del Estero le entregará al Papa León XIV un rosario artesanal en homenaje a Mama Antula

El obsequio será entregado por el gobernador Elías Suárez en representación del pueblo santiagueño.

Hoy 15:13

Con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, el gobernador Elías Suárez entregará al Santo Padre, en representación del pueblo de Santiago del Estero, un rosario de arte sacro creado especialmente para la ocasión. Se trata de una pieza única, diseñada y elaborada íntegramente por manos santiagueñas, que rinde homenaje al legado espiritual de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, la primera santa argentina.

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En el marco de la visita histórica, el Gobierno provincial eligió un obsequio protocolar que sintetiza la fe, la historia y la identidad de la tierra natal de Mama Antula, nacida en Santiago del Estero y canonizada en 2024.

El rosario fue realizado por Néstor Hugo Zar, reconocido instructor en lapidación y joyería, con una destacada trayectoria en el arte sacro.

El artesano santiagueño ya había creado obras que fueron enviadas al Vaticano para el Papa Francisco, antecedente que consolida su lugar como referente de la joyería regional.

La obra demandó 45 días de intenso trabajo artesanal, desde el diseño hasta el tallado de cada detalle.

El rosario reúne materiales elegidos por su valor simbólico y por su vínculo con la identidad provincial y nacional:

La estructura combina la resistencia y la elegancia de la alpaca con la calidez de la madera de algarrobo, árbol emblemático del monte santiagueño y símbolo de su identidad forestal.

Rodocrosita, la piedra nacional. Las cuentas son de rodocrosita de 8 milímetros, la piedra nacional argentina, cuyo delicado tono rosado aporta armonía y distinción a la pieza.

El “Manuelito”, en piedra de Ancaján. En el centro de la cruz se destaca la figura tallada a mano de un meñuco tradicional, conocido cariñosamente como el “Manuelito”, que representa con profunda ternura al Niño Dios. La talla fue esculpida artesanalmente en piedra dolomita extraída de la zona de Ancaján, en territorio santiagueño.

La elección de cada elemento responde a una misma idea: que el obsequio lleve al Papa la esencia de Santiago del Estero. El algarrobo y la piedra de Ancaján hablan del monte y de la tierra santiagueña; la rodocrosita, de la Argentina; y la devoción al Niño Dios, a través del “Manuelito”, expresa una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la provincia.

Con este presente, Santiago del Estero, cuna de Mama Antula, se suma a la bienvenida al Santo Padre con una ofrenda que une fe, cultura y excelencia artesanal.