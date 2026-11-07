Milei se prepara para recibir al papa León XIV en medio de tensiones políticas y diferencias sobre el rol del Estado

El Presidente recibirá este domingo al Pontífice, en la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. El encuentro estará atravesado por las diferencias sobre la pobreza, la inteligencia artificial y la intervención estatal, mientras el Gobierno enfrenta tensiones internas.

07/11/2026

El presidente Javier Milei se prepara para recibir este domingo 8 de noviembre al papa León XIV, quien llegará a la Argentina para una visita histórica que se extenderá hasta el miércoles 11. Será el primer viaje de un Sumo Pontífice al país en 39 años y tendrá lugar en un escenario político marcado por tensiones dentro del oficialismo, diferencias con sus aliados y contrastes ideológicos entre el mandatario y el líder de la Iglesia católica.

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La última visita papal se produjo en abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó por segunda vez a la Argentina durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El papa Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó al país durante su pontificado, por lo que la llegada de León XIV tendrá una dimensión institucional y simbólica especial.

La agenda comenzará este domingo a las 16.30, cuando el avión que traslada al Pontífice arribe al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Luego visitará el Monumento al General San Martín y será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión privada con Milei. A las 18.30 participará de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Presidente acompañará al Papa durante la misa que se celebrará en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La visita también incluirá actividades en Córdoba y Luján, además de encuentros con trabajadores, representantes de distintas comunidades religiosas y jóvenes.

Sin embargo, el encuentro se desarrollará en medio de un panorama político complejo para el Gobierno. La relación entre La Libertad Avanza y Patricia Bullrich atraviesa un período de incertidumbre, luego de varios gestos de autonomía de la senadora y diferencias sobre cuestiones políticas y económicas. En el entorno presidencial niegan que exista una decisión tomada para desplazarla de la jefatura del bloque libertario en el Senado, mientras que dirigentes cercanos a la exministra reclaman mayor participación en las decisiones del espacio.

A esa situación se suman las diferencias con el PRO, que reclama respuestas sobre el Presupuesto 2027, la ley de biocombustibles y las reglas de competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Las negociaciones para establecer acuerdos políticos de cara a 2027 también generan tensiones entre ambos sectores. En este contexto, la visita papal obligó a postergar nuevos encuentros de la mesa política libertaria.

Más allá de las cuestiones partidarias, uno de los aspectos que podría marcar el encuentro entre Milei y León XIV son sus distintas miradas sobre algunos temas centrales de la actualidad. Entre ellos aparece la inteligencia artificial, una tecnología sobre la que ambos expresaron posiciones con diferencias en cuanto al papel que deben cumplir los Estados y los organismos internacionales.

El Presidente argentino es un defensor del desarrollo tecnológico y considera que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para acelerar el crecimiento económico y mejorar la productividad. Su postura apunta a evitar regulaciones preventivas que, desde su perspectiva, puedan limitar la innovación y la competencia.

León XIV, en cambio, planteó la necesidad de establecer controles y responsabilidades humanas sobre el desarrollo y la utilización de estas herramientas. En su encíclica “Magnifica Humanitas”, publicada en mayo de 2026, sostuvo que las innovaciones tecnológicas deben estar orientadas al bien común y advirtió sobre los riesgos de concentrar el poder digital en un reducido grupo de empresas.

“El futuro de la inteligencia artificial no está predeterminado. Al tratarse de una tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos”, expresó el Pontífice. También reclamó que las decisiones que afecten la vida, la libertad y los derechos de las personas permanezcan bajo un control humano eficaz, informado y responsable.

Las diferencias también aparecen en la mirada sobre la pobreza, las desigualdades sociales y el rol del Estado. León XIV ha insistido en la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y promover políticas que garanticen la dignidad humana, el trabajo y la justicia social. Son cuestiones que forman parte de la doctrina social de la Iglesia y que tendrán especial relevancia durante su visita.

De hecho, durante el primer encuentro entre ambos, realizado el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, Milei y León XIV abordaron la evolución socioeconómica de la Argentina, la lucha contra la pobreza y la importancia de la cohesión social. La Santa Sede describió aquellas conversaciones como cordiales y destacó la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.

En aquella oportunidad, el Presidente invitó formalmente al Pontífice a visitar el país y le obsequió un poncho de vicuña confeccionado por artesanos argentinos. León XIV, por su parte, le entregó un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro y confirmó su intención de viajar a la Argentina.

Este domingo volverán a encontrarse, esta vez en territorio argentino y en un contexto político y social diferente. Mientras el Gobierno espera que la visita se desarrolle en un marco institucional y de cordialidad, la presencia de León XIV también pondrá en primer plano debates sobre la pobreza, las desigualdades, la tecnología y las responsabilidades del Estado.