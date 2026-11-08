Monseñor José Luis Corral llamó a vivir la visita del papa León XIV como una fiesta de fe y esperanza

El obispo de la Diócesis de Añatuya habló con Radio Panorama y convocó a los argentinos y santiagueños a recibir el mensaje del Pontífice con el corazón abierto.

Hoy 16:32

En la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, el obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, compartió un mensaje de reflexión y esperanza durante una entrevista con Radio Panorama. En ese contexto, invitó a los argentinos y, especialmente, a los santiagueños a prepararse para recibir al Pontífice con apertura, unidad y espíritu de fraternidad.

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“Que podamos como argentinos, santiagueños, estar abiertos a recibir de corazón aquello que el Papa nos quiera transmitir, sus palabras, sus gestos, sus enseñanzas”, expresó el religioso, quien consideró que el acontecimiento puede representar una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales y renovar la fe.

Corral sostuvo que el paso del Santo Padre por el país puede ayudar a reencontrarse como hermanos y a renovar el compromiso de los cristianos con el anuncio de Jesucristo. En ese sentido, remarcó la importancia de vivir y dar testimonio de la fe con alegría y misericordia.

“Creo que será una verdadera fiesta de la fe, la esperanza y el amor”, manifestó el obispo, quien además pidió que los encuentros previstos durante la visita se desarrollen en un clima de tranquilidad y unidad.

Durante su mensaje, también dejó una reflexión sobre la realidad del país y la necesidad de sostener una mirada esperanzadora frente a las dificultades. “No nos resignemos a que no tenemos salida, sino que miremos el horizonte con una luz de esperanza”, expresó.

Por otra parte, pidió que la visita no sea solamente un acontecimiento de tres días, sino que sus enseñanzas puedan mantenerse en el tiempo y traducirse en acciones concretas. En esa línea, convocó a asumir la tarea que dejará el Papa y a llevar su mensaje a la vida cotidiana.

Finalmente, Corral llamó a vivir este acontecimiento como una oportunidad de encuentro entre todos los argentinos, más allá de las diferencias, y destacó los valores que espera que atraviesen la visita: la paz, la defensa de la vida y la comunión.

“Vivámoslo como un encuentro que nos llenará el corazón, sintámonos hermanados en este grito por la paz, en este clamor por la vida, en esta fiesta de la comunión”, concluyó.