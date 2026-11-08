Escándalo en Estados Unidos: detuvieron a un hombre frente a la casa de LeBron James por presunto acoso

Un sospechoso fue interceptado por la Policía de Los Ángeles en las inmediaciones de la residencia de la estrella de la NBA, mientras el basquetbolista disputaba un partido con Philadelphia.

Hoy 10:50

LeBron James quedó involucrado en un preocupante episodio de seguridad después de que un hombre fuera detenido en las inmediaciones de su residencia en Brentwood, California, bajo sospecha de acoso. El incidente ocurrió el viernes por la noche, mientras el basquetbolista de Philadelphia 76ers se encontraba disputando un encuentro de la NBA ante Cleveland Cavaliers.

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Según la información atribuida al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), las autoridades recibieron un aviso a las 21.39 (hora local) por la presencia de una persona sospechosa en la zona de North Tigertail Road, donde se encuentra la propiedad del jugador.

El hombre fue interceptado en el exterior de la vivienda después de que su presencia fuera advertida por cámaras de seguridad. Hasta el momento, no se informó que haya logrado ingresar a la residencia.

Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue que, según las versiones difundidas, el sospechoso habría afirmado ante los agentes ser hijo biológico de LeBron James, una declaración para la que no se presentó evidencia.

El caso quedó bajo revisión de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, que deberá evaluar si corresponde presentar cargos formales. Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias que motivaron su presencia en el lugar.

Mientras tanto, LeBron continuó con su actividad deportiva. En la derrota de Philadelphia por 119-95 frente a Cleveland, el jugador de 41 años disputó 32 minutos y registró 8 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

El episodio generó preocupación por la seguridad de una de las mayores figuras del básquet mundial, aunque las circunstancias del presunto acoso todavía deben esclarecerse.