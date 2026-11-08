El Padre Tenti destacó la llegada del papa León XIV y contó el significado del regalo enviado desde Santiago

El rector del Santuario de Mama Antula habló con Radio Panorama y definió la visita del Pontífice como un acontecimiento extraordinario.

Hoy 17:55

En el marco de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el padre Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, dialogó con Radio Panorama y expresó su emoción por la visita del líder de la Iglesia Católica, a la que consideró una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer la fe.

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"Es un acontecimiento extraordinario, una gracia de Dios muy especial por lo que representa para nosotros esta visita. Además de ser un líder espiritual a nivel mundial, trae un mensaje de paz y reconciliación para los argentinos", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la presencia del Pontífice representa una oportunidad para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. "Se trata de sanar las heridas de los que sufren, incluir a los hermanos que están sumidos en la pobreza y la desesperanza, y a quienes viven presos de las adicciones. Por eso, la venida del Papa siempre es un canto de esperanza y un motivo de celebración", expresó.

El sacerdote también consideró que la visita tendrá un impacto positivo en las comunidades religiosas de todo el país y generará nuevas iniciativas. "Esta visita generará esperanza, iniciativas y proyectos para las iglesias en general", señaló.

Por otra parte, Tenti se refirió al obsequio que enviaron desde Santiago del Estero al papa León XIV y explicó el significado que tiene para la identidad provincial.

"El pequeño obsequio que le mandamos al Papa desde Santiago simboliza la identidad del pueblo santiagueño, su fe en Dios a través de Mama Antula, la primera santa argentina", explicó.

Asimismo, manifestó su satisfacción al conocer que el presente llegó a destino y fue bien recibido por el Pontífice. "Sé que el Santo Padre lo valoró mucho, que llegó a sus manos y que le gustó", comentó.

Finalmente, el rector del Santuario de Mama Antula le dedicó un mensaje de bienvenida al Papa y expresó sus deseos para esta histórica visita: "Quiero desearle al Santo Padre una feliz bienvenida y que sea hermosa su presencia en nuestra patria".