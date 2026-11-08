El particular regalo que recibió el papa León XIV al llegar a la Argentina: un capibara de peluche

Durante su recibimiento en Aeroparque, el Sumo Pontífice fue sorprendido con un particular obsequio que llamó la atención entre los gestos de bienvenida. La llegada estuvo marcada por la emoción de los fieles y el saludo del presidente Javier Milei.

Hoy 17:57

La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina, este domingo 8 de noviembre, dejó una escena tan inesperada como simpática: entre los obsequios de bienvenida apareció un capibara de peluche, un regalo que se destacó en medio del recibimiento al líder de la Iglesia católica.

El curioso presente fue uno de los detalles más llamativos de la jornada. El capibara, también conocido en Argentina como carpincho, se convirtió en una figura muy popular en los últimos años, especialmente entre los más chicos.

El pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 16.34, procedente de Uruguay, donde había desarrollado la primera etapa de su gira sudamericana.

En el aeropuerto fue recibido por el presidente Javier Milei, con quien protagonizó el saludo oficial de bienvenida. También participaron autoridades eclesiásticas, mientras que un grupo de niños se acercó para entregarle flores y un obsequio.

La llegada estuvo acompañada por muestras de emoción y expectativa ante una visita histórica, que marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, desde la última visita de Juan Pablo II.

Tras el recibimiento, León XIV continuó con su agenda oficial, que contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros con autoridades y fieles durante su estadía en el país.