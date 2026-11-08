Emanuel Noir rompió el silencio tras la agresión a un policía y pidió disculpas públicamente

El cantante de Ke Personajes reconoció su responsabilidad por el episodio ocurrido en un casino de Entre Ríos. También se disculpó con el efectivo herido, su familia y sus seguidores.

Hoy 17:58

El cantante Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, publicó un extenso descargo en sus redes sociales luego de haber sido detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras protagonizar un episodio de violencia con un policía en la entrada de un casino.

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A través de un comunicado difundido por su equipo, el músico reconoció su responsabilidad por lo ocurrido y manifestó su arrepentimiento. "Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido", expresó.

En su mensaje, Noir se dirigió especialmente al efectivo policial que resultó herido durante el incidente. "Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado", manifestó.

Además, extendió sus disculpas a sus seres queridos, a los habitantes de su ciudad natal y a las personas que siguen su carrera artística. "Quiero pedir perdón a mi familia, a mi querida comunidad de Concepción del Uruguay y a todas las personas que me siguen, me acompañan y me brindan su cariño", agregó.

En otro tramo de la publicación, el vocalista reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que no pretende justificar su comportamiento. "Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión", sostuvo.

"No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde", afirmó.

Finalmente, volvió a reconocer su equivocación y remarcó la importancia de hacerse cargo de sus actos: "Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos".

Cómo fue el episodio que terminó con la detención de Emanuel Noir

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando el cantante intentó ingresar a un casino de Concepción del Uruguay que se encontraba cerrado. Según trascendió, un efectivo policial que cumplía tareas adicionales en el establecimiento le impidió el acceso y, en ese contexto, se produjo la agresión.

El policía, identificado como Jonathan Benítez, sufrió lesiones en el rostro. De acuerdo con la información difundida, los anillos que llevaba puestos el músico le habrían provocado cortes en los pómulos, la nariz y la frente.

Tras el episodio, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

En tanto, el fiscal Pablo Gile dispuso que el cantante permaneciera detenido hasta el martes, teniendo en cuenta el feriado del lunes. Mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido, el músico decidió hacer público su arrepentimiento.