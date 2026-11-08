Las iglesias de todo el país hicieron sonar sus campanas para recibir al papa León XIV

El homenaje se realizó de manera simultánea durante diez minutos, por iniciativa del Arzobispado de Buenos Aires y las distintas diócesis. La convocatoria se extendió a templos de diferentes localidades argentinas.

Hoy 18:05

Un particular gesto de bienvenida se vivió este domingo en distintos puntos de la Argentina, cuando numerosas iglesias hicieron sonar sus campanas para celebrar la llegada del papa León XIV al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y las distintas diócesis, que dispusieron que los templos realizaran un repique simultáneo durante diez minutos, coincidiendo con el aterrizaje del avión que trasladó al Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, a las 16.34.

La iniciativa se extendió a diferentes localidades, entre ellas Luján, donde las comunidades religiosas también se sumaron al homenaje para expresar su alegría por la presencia del líder de la Iglesia Católica en territorio argentino.

Durante su estadía, que se prolongará hasta el miércoles 11 de noviembre, León XIV tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En esta última ciudad encabezará una celebración religiosa en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Además, su agenda contempla encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.