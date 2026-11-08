Gerardo Zamora dio la bienvenida al papa León XIV y llamó a construir una Argentina sin exclusiones

El senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero destacó el mensaje de amor y esperanza del Pontífice, reivindicó el legado de Francisco y convocó a fortalecer la unidad, la fraternidad y el compromiso comunitario.

Hoy 18:43

En el marco de la primera visita del papa León XIV a la Argentina, el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su bienvenida al líder de la Iglesia Católica y destacar el significado de su llegada al país.

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En su pronunciamiento, el dirigente resaltó el sentido pastoral de la visita y el mensaje que el Pontífice trae para los argentinos. “El Santo Padre llega a nuestro país, bajo un mensaje de amor y esperanza, para dar alegría a nuestro pueblo”, expresó.

Además, vinculó esta visita con la continuidad del camino iniciado por el papa Francisco y sostuvo que representa una oportunidad para renovar la fe. En ese sentido, hizo referencia al “legado de Francisco, que se expresa en la renovación de nuestra fe”.

Zamora también puso el acento en la necesidad de fortalecer los vínculos sociales y recuperar el sentido de comunidad frente a problemáticas como el individualismo y la violencia. “Recuperar nuestro camino como comunidad, donde todos debemos ser protagonistas necesarios de una humanidad que no naturalice el individualismo ni la violencia”, manifestó.

Finalmente, convocó a tomar el mensaje de León XIV como una referencia para el futuro del país y llamó a avanzar hacia una sociedad más unida e inclusiva. “Hagamos de su mensaje un pilar de la Argentina que queremos construir y caminemos juntos hacia una Patria fraterna sin exclusiones”, afirmó.

El mensaje concluyó con un agradecimiento por la llegada del Pontífice y un deseo de bendiciones para el país: “Gracias por la alegría de esta visita y que Dios bendiga a la Argentina”.