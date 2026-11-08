El papa León XIV dejó un fuerte mensaje en Argentina: habló de economía, educación, corrupción y el futuro de los jóvenes

En su primera intervención pública en el país, el Sumo Pontífice se presentó ante Javier Milei y representantes de distintos sectores. También recordó a Francisco, llamó a cuidar la palabra en la vida pública y pidió reconocer a quienes piensan diferente.

Hoy 19:51

El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso oficial en la Argentina desde el Palacio Libertad, luego de mantener una reunión privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Ante autoridades nacionales, gobernadores, legisladores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, dejó un mensaje centrado en la convivencia democrática, la justicia social y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los conceptos más destacados de su intervención estuvo relacionado con la necesidad de superar las divisiones políticas y reconocer al otro. En ese sentido, sostuvo que la democracia se fortalece a través del cuidado de la palabra y de la capacidad de entender que quien piensa diferente también forma parte de la misma comunidad.

El Pontífice también hizo referencia a sus vínculos con la Argentina y al legado de su antecesor, Francisco. “Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia”, expresó, al recordar los 12 años en los que Jorge Bergoglio estuvo al frente de la Iglesia universal y llevó consigo los lugares, las personas y la fe que había conocido en su tierra natal.

En otro tramo, destacó la identidad argentina como resultado del encuentro entre los pueblos originarios y las distintas culturas que llegaron a través de la inmigración. También valoró la capacidad de la sociedad para sobreponerse a momentos difíciles y seguir adelante.

La economía, el trabajo y los jóvenes que se van del país

Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a la situación económica y a la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó León XIV.

En esa línea, reconoció la importancia de la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa privada, pero remarcó que el crecimiento debe traducirse en oportunidades concretas para toda la población, especialmente para quienes atraviesan mayores dificultades.

También se refirió a la situación de los jóvenes que deben abandonar el país para concretar sus proyectos personales y profesionales. “Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, sostuvo.

A partir de esa reflexión, consideró necesario fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación, con el objetivo de generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en la Argentina.

El mensaje sobre los jubilados, los adultos mayores y las personas con discapacidad

Durante su intervención, León XIV también puso el foco en la necesidad de proteger y acompañar a los sectores más vulnerables, entre ellos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Su planteo estuvo vinculado con el acceso a la salud, la atención de quienes atraviesan situaciones de fragilidad y la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para todos.

En este contexto, el Papa también tuvo un gesto que llamó la atención durante su llegada al país. Luego de los saludos protocolares, se acercó a una pareja de jubilados y a un niño con discapacidad, a quienes dedicó unos momentos de cercanía y afecto.

Aunque ese episodio ocurrió antes de su discurso en el Palacio Libertad y no constituyó un pronunciamiento específico sobre los haberes previsionales, se sumó a los mensajes de inclusión y atención a las personas mayores y con discapacidad que marcaron el comienzo de su visita.

Corrupción, narcotráfico y cuidado de los recursos naturales

El Sumo Pontífice también dedicó parte de su mensaje a los problemas que afectan a las instituciones y a la convivencia social. Mencionó el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, y advirtió sobre las consecuencias de la corrupción.

En ese sentido, remarcó que la integridad de quienes tienen responsabilidades de gobierno resulta fundamental para sostener la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por otra parte, hizo referencia a la riqueza natural de la Argentina y señaló que su aprovechamiento debe contemplar el bienestar de las comunidades y de las generaciones futuras. También llamó a utilizar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial de manera responsable, para que contribuyan al desarrollo humano y no conviertan a los trabajadores en piezas prescindibles de los procesos productivos.

Otro de los conceptos que atravesó su discurso estuvo relacionado con el respeto por la vida. “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes”, expresó.

Finalmente, León XIV cerró su primera intervención pública en el país con un mensaje dirigido a todos los argentinos: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”.

La actividad en el Palacio Libertad marcó el cierre de la primera jornada de la visita apostólica. Este lunes 9 de noviembre, el Pontífice continuará con su agenda en la Argentina con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.