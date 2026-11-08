Borges, Gardel y el Martín Fierro: el particular reconocimiento de León XIV a la cultura argentina

El Sumo Pontífice incorporó referencias a tres grandes símbolos de la identidad nacional durante su mensaje ante las autoridades. La literatura, la música y la tradición gauchesca tuvieron un lugar destacado en sus palabras.

Hoy 19:44

El papa León XIV sorprendió durante su primer discurso en la Argentina al destacar la riqueza cultural del país y mencionar a grandes referentes nacionales como Jorge Luis Borges, Carlos Gardel y el Martín Fierro. En un mensaje transmitido por cadena nacional, el Sumo Pontífice reflexionó sobre la identidad argentina y el legado de las distintas generaciones.

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El discurso tuvo lugar este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, luego de que el pontífice arribara al país alrededor de las 16.30, procedente de Uruguay, como parte de su gira apostólica por Sudamérica.

Durante su intervención, León XIV expresó su alegría por visitar la Argentina y destacó el esfuerzo colectivo de quienes contribuyeron a construir su identidad a lo largo de la historia.

En ese sentido, dejó una reflexión sobre la importancia de reconocer el legado de las generaciones anteriores: “Ninguna generación comienza la patria desde cero”, remarcó ante las autoridades y representantes de la sociedad argentina.

El Papa también dedicó parte de su mensaje a las expresiones artísticas y literarias que trascendieron las fronteras nacionales. “Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras”, sostuvo.

Para ejemplificarlo, mencionó “el Martín Fierro de José Hernández; las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses”.

Además, destacó el tango como una manifestación cultural nacida de la diversidad y el encuentro entre distintas comunidades. En sus palabras, hizo referencia a este género musical como una expresión surgida “del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”.

Las referencias culturales formaron parte de un mensaje centrado en la construcción colectiva de la identidad nacional, en el inicio de una visita histórica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.