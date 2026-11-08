Representantes santiagueños participaron del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad

El gobernador Elías Suárez, legisladores nacionales y diputados provinciales integraron la delegación de Santiago del Estero que asistió a la recepción oficial.

Hoy 18:48

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un capítulo especial para la representación política de Santiago del Estero. Este domingo, una delegación de autoridades y legisladores de la provincia participó de la recepción oficial organizada por el Gobierno nacional en el Palacio Libertad, donde tuvieron la oportunidad de saludar personalmente al Sumo Pontífice.

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El grupo estuvo encabezado por el gobernador Elías Suárez y contó con la presencia de los senadores nacionales Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Emilio Neder. También integraron la delegación los diputados Celia Campitelli, Estela Neder, Marcelo Barbur, Jorge Mukdise e Inés Cecilia López Pasquali.

En la previa de la actividad, algunos de los representantes santiagueños compartieron sus sensaciones y expectativas ante un acontecimiento que consideraron significativo no solo desde lo religioso, sino también por el mensaje social que podía transmitir en el actual contexto del país.

La diputada Celia Campitelli manifestó su agradecimiento por la posibilidad de encontrarse con el Santo Padre y escuchar sus enseñanzas. Entre los valores que esperaba que atravesaran su mensaje, mencionó la unidad, el amor, la paz, la hermandad y la humildad, además de la importancia de sostener el compromiso con quienes más necesitan.

Por su parte, el diputado Marcelo Barbur expresó que la llegada de León XIV lo conmovía especialmente y la vinculó con un reencuentro esperado desde lo espiritual. También destacó la continuidad del vínculo de la Iglesia con la Argentina, a partir de la figura y el legado del papa Francisco.

En tanto, Jorge Mukdise había señalado su expectativa de que la presencia del Pontífice contribuyera a disminuir las tensiones y generara oportunidades para la reflexión y el diálogo. En una línea similar se expresó José Gómez, quien no pudo participar de la recepción, pero manifestó su deseo de que la visita ayudara a unir a la sociedad en medio de un escenario regional complejo.

El diputado Ricardo Daives también puso de relieve la dimensión espiritual, institucional y social de la llegada del Papa. Además, remarcó el significado particular que tuvo este acontecimiento para Santiago del Estero, por su tradición religiosa y cultural y por su condición de Sede Primada de la Argentina.

De esta manera, la delegación provincial participó de una jornada que trascendió el protocolo. Entre las expectativas expresadas por sus integrantes se destacó la importancia de que la visita de León XIV dejara un mensaje de fraternidad, solidaridad y diálogo, en un momento en el que la sociedad atraviesa distintos desafíos.