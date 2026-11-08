Marco Bezzecchi dominó de principio a fin y ganó el Gran Premio de Qatar de MotoGP

El piloto italiano de Aprilia lideró las 22 vueltas en Losail y consiguió su sexta victoria de la temporada. Marc Márquez terminó segundo y deberá esperar para intentar asegurar el título mundial.

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Marco Bezzecchi tuvo una actuación impecable y se quedó con la victoria en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026, disputado en el circuito nocturno de Losail. El italiano de Aprilia largó desde la pole position, dominó las 22 vueltas y alcanzó su sexto triunfo del año y el duodécimo en la categoría reina.

Desde el comienzo, Bezzecchi logró mantenerse al frente y establecer una diferencia sobre sus perseguidores. Raúl Fernández se ubicó segundo en los primeros metros, mientras que Marc Márquez, con Ducati, debió trabajar para recuperar posiciones después de perder terreno en la largada.

En la segunda mitad de la carrera, Márquez comenzó a descontar la ventaja de Fernández y consiguió superarlo en la vuelta 20 para quedarse con el segundo puesto, aunque terminó sin posibilidades de alcanzar al ganador.

El podio lo completó Raúl Fernández, mientras que Ai Ogura, Enea Bastianini y Pedro Acosta ocuparon las siguientes posiciones. Por su parte, Jorge Martín finalizó séptimo pese a competir con una lesión en el brazo derecho.

Con este resultado, Márquez no pudo asegurar anticipadamente el campeonato mundial y buscará conquistar su décimo título en la próxima fecha, que se disputará del 20 al 22 de noviembre en Portimão, Portugal.

Moto3: Morelli sumó un punto y Perrone terminó 16°

En la categoría Moto3, el español David Almansa consiguió una contundente victoria tras dominar las 16 vueltas con su KTM del equipo Intact GP. El podio lo completaron Adrián Fernández y Máximo Quiles.

Entre los representantes argentinos, Marco Morelli terminó 15° y sumó un punto, mientras que Valentín Perrone finalizó en la 16ª posición, quedándose a las puertas de la zona de puntuación.