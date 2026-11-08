Donald Trump reconoció que su política de deportaciones fue “demasiado dura” tras la derrota electoral republicana

El presidente de Estados Unidos hizo la autocrítica durante una entrevista televisiva, cinco días después de los comicios legislativos de medio término.

Hoy 18:51

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política migratoria de deportaciones masivas fue demasiado severa. La declaración se produjo durante una entrevista concedida este domingo a la cadena CBS, en medio de las repercusiones por la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre las medidas aplicadas contra los inmigrantes durante su gestión, el mandatario respondió: “Pienso que fue demasiado dura”, según fragmentos de la entrevista difundidos por la señal televisiva.

Las declaraciones llegaron cinco días después de los comicios del martes pasado, en los que los demócratas consiguieron imponerse y alcanzar el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que representa un revés político para la administración republicana.

De acuerdo con un informe del Migration Policy Institute, las deportaciones durante el segundo mandato de Trump se acercaron a las 980.000 personas. Además, en los últimos cuatro meses se registraron casi 200.000 arrestos, una cifra récord según los datos citados.

El voto latino, un factor clave

Uno de los aspectos que incidió en el resultado electoral fue el cambio de comportamiento de una parte del electorado latino, que se inclinó mayoritariamente por los candidatos demócratas en distintos distritos.

La política migratoria, el impacto económico de la guerra con Irán y el aumento de los precios de los combustibles y de productos esenciales estuvieron entre los temas que atravesaron la campaña y condicionaron el respaldo a los republicanos.

En 64 condados con mayoría latina, el apoyo al Partido Republicano cayó 14 puntos respecto de las elecciones presidenciales de 2024. Uno de los retrocesos más notorios se produjo en el condado de Hidalgo, en Texas, donde la fuerza perdió alrededor de 25 puntos porcentuales. En el vecino condado de Starr, el desplazamiento electoral hacia los demócratas alcanzó los 72 puntos.

El cambio también se reflejó en las elecciones para la Cámara de Representantes. En el distrito 23 de Texas, ubicado sobre la frontera con México, la demócrata Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera, al obtener el 52,1% de los votos frente al 44%.

A ese resultado se sumaron otras victorias demócratas en el estado, donde consiguieron cuatro de los cinco escaños que los republicanos habían rediseñado para ampliar su representación legislativa.

La campaña también estuvo atravesada por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyeron detenciones y generaron alteraciones en la actividad de plantas procesadoras de carne, especialmente en zonas con una importante presencia de trabajadores inmigrantes.

Los datos de la encuesta AP Voter Poll, elaborada por SSRS sobre una muestra de más de 100.000 votantes, mostraron que aproximadamente seis de cada diez electores hispanos apoyaron a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, mientras que cerca de un tercio respaldó a los republicanos.

En 2024, Trump había conseguido alrededor del 40% del voto latino, por lo que el retroceso registrado en estos comicios representó un cambio significativo en el comportamiento de ese sector del electorado.

La tendencia también se observó en Florida. En los condados de Miami-Dade y Osceola, donde el republicano había conseguido avances en las presidenciales de 2024, el resultado de la elección al Senado se desplazó 19 puntos hacia los demócratas. Sin embargo, ese movimiento no alcanzó para modificar el control republicano del estado.

La autocrítica de Trump sobre su política migratoria se produjo así en un escenario de reconfiguración electoral, con el voto latino y las medidas contra los inmigrantes entre los factores centrales del debate político estadounidense.