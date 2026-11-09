Robert Pattinson y Nicholas Hoult, entre los candidatos para convertirse en el nuevo James Bond

Los actores británicos habrían realizado pruebas de cámara para interpretar al agente 007 en la próxima película de la saga. Se suman a otros nombres que ya estaban en carrera, como Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor.

Hoy 07:30

La búsqueda del próximo James Bond sumó dos nombres inesperados. Robert Pattinson y Nicholas Hoult habrían realizado pruebas de cámara para interpretar al célebre agente secreto en la película número 26 de la franquicia, según informaron medios especializados de Hollywood.

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De acuerdo con publicaciones de The Hollywood Reporter, Variety y TheWrap, ambos actores participaron de las audiciones realizadas en Londres a fines de octubre, bajo la supervisión del equipo creativo encabezado por el director Denis Villeneuve.

De esta manera, Pattinson y Hoult se incorporan a una lista de candidatos que también incluye a Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor. Por el momento, Amazon MGM Studios no realizó ningún anuncio oficial sobre el elegido ni confirmó los nombres que integran la instancia final de selección.

Pattinson, de 40 años, alcanzó popularidad internacional con la saga Crepúsculo y también participó en Harry Potter y el cáliz de fuego. En los últimos años asumió el papel de Batman en la película dirigida por Matt Reeves y trabajó con reconocidos cineastas como Christopher Nolan y Robert Eggers.

Su posible incorporación a la franquicia tiene un antecedente reciente: el actor trabajó con Villeneuve en Duna: Parte tres, cuyo estreno está previsto para diciembre.

Por su parte, Nicholas Hoult, de 36 años, cuenta con experiencia en grandes producciones y franquicias cinematográficas. Interpretó a Bestia en la saga X-Men y actualmente forma parte del universo de DC como Lex Luthor en Superman. Curiosamente, también había competido con Pattinson por el papel de Batman, que finalmente quedó en manos de este último.

Una nueva etapa para James Bond

La próxima película será la primera desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia, tras el alejamiento de sus históricos responsables, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Denis Villeneuve estará a cargo de la dirección, mientras que el guion será escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará en manos de Amy Pascal y David Heyman.

El nuevo intérprete sucederá a Daniel Craig, quien encarnó a James Bond en cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021).

Aunque en los últimos días circularon distintas versiones sobre quién podría quedarse con el papel, todavía no existe una confirmación oficial. La expectativa está puesta en el anuncio del próximo protagonista de una de las franquicias más emblemáticas de la historia del cine.