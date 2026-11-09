Tres hombres detenidos por robo de celular en San Salvador de Jujuy

Tres hombres fueron detenidos por la policía en San Salvador de Jujuy tras ser sorprendidos robando un celular a dos menores en el centro de la ciudad.

Hoy 14:15

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, junto con personal de la Unidad Ciclística, llevaron a cabo la detención de tres hombres el pasado domingo al mediodía en San Salvador de Jujuy, en un operativo que se realizó en respuesta a un robo en flagrancia. El incidente tuvo lugar en pleno centro de la capital jujeña, específicamente cerca de las 14:00 horas, cuando el Centro de Emergencias 911 recibió un alerta sobre un delito en proceso.

Los uniformados respondieron rápidamente a la notificación y se dirigieron a la zona de Av. 19 de Abril y Puente Azurduy, donde lograron interceptar a los sospechosos, quienes coincidían con la descripción proporcionada por las víctimas del robo. Este tipo de acción demuestra la efectiva coordinación entre distintas unidades policiales en la lucha contra el delito en la región.

Durante la inspección en la zona baja del puente, y en presencia de un testigo, la policía recuperó el teléfono celular que había sido sustraído minutos antes a dos menores de edad. El robo ocurrió en inmediaciones de un comercio ubicado en la intersección de calle San Martín y Otero, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia constante en áreas comerciales y concurridas de la ciudad.

Las víctimas, que eran dos menores, habían denunciado el robo de su teléfono justo antes de que las autoridades intervinieran. La rápida acción de los efectivos policiales permitió la recuperación del aparato, lo que es fundamental para la confianza de la comunidad en la seguridad pública. La intervención oportuna es clave para la disuasión de futuros delitos en la zona.

Una vez detenidos, los tres hombres fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la justicia. Este tipo de operaciones son esenciales para mantener el orden y la seguridad en las calles de San Salvador de Jujuy, y refuerzan el compromiso de la policía local en la protección de los ciudadanos.

Es importante destacar que el trabajo conjunto entre diferentes unidades de la policía no solo se limita a este tipo de intervenciones, sino que también incluye campañas de concienciación y programas de prevención del delito en la comunidad. La colaboración entre la policía y los ciudadanos es fundamental para crear un entorno más seguro.

Finalmente, la detención de estos tres individuos representa un paso más en la lucha contra la delincuencia en Jujuy, reforzando la labor de las fuerzas de seguridad en el resguardo de la integridad de los ciudadanos.