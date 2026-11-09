“Nunca recibimos el QR”: Victoria Villarruel explicó por qué no asistió a la misa del papa León XIV

La vicepresidenta estuvo ausente en la multitudinaria celebración encabezada por el Sumo Pontífice en Palermo. Aseguró que no recibió la acreditación necesaria para atravesar los controles de seguridad.

Hoy 16:04

La vicepresidenta Victoria Villarruel explicó este lunes los motivos de su ausencia en la multitudinaria misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Según aseguró, nunca recibió el código QR necesario para ingresar al sector destinado a las autoridades.

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“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, expresó Villarruel a través de sus redes sociales, en medio de las repercusiones por su ausencia en uno de los acontecimientos centrales de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

La explicación de la titular del Senado se produjo en un contexto de fuerte distanciamiento político con el presidente Javier Milei y su entorno, una interna que volvió a quedar en evidencia durante las actividades oficiales organizadas para recibir al líder de la Iglesia católica.

La ausencia de Villarruel llamó particularmente la atención porque el domingo había participado del encuentro con León XIV en el Palacio Libertad, donde el pontífice pronunció su primer discurso oficial ante autoridades nacionales, gobernadores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

En aquella oportunidad, la vicepresidenta ocupó un lugar en la primera fila y logró intercambiar un saludo con el Papa una vez finalizada su intervención. Posteriormente, destacó el mensaje del Santo Padre y su llamado a fortalecer la unidad nacional.

Este lunes, en cambio, Villarruel no estuvo presente en la misa celebrada ante una multitud de fieles en Palermo, una ceremonia que contó con la participación del presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores políticos.

La vicepresidenta atribuyó su ausencia a la falta de acreditación para superar los controles de seguridad, aunque no quedó establecido por qué no recibió el código de acceso. Su explicación sumó un nuevo capítulo a las tensiones que mantiene con la Casa Rosada, en plena visita histórica del papa León XIV al país.