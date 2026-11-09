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Video: un camión que transportaba soda se incendió en La Banda y generó alarma entre los vecinos

El siniestro ocurrió este lunes en inmediaciones de Ruta 1 y calle 7. Bomberos trabajaron para controlar las llamas que afectaron al vehículo.

Hoy 16:19

Momentos de preocupación se vivieron este lunes en la ciudad de La Banda, luego de que un camión que transportaba soda se incendiara mientras se encontraba en inmediaciones de Ruta 1 y calle 7.

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El fuego afectó al vehículo y generó alarma entre los vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, donde se desplegó un operativo de emergencia para controlar la situación.

Personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó intensamente para sofocar las llamas y asegurar la zona, con el objetivo de evitar que el incendio se propagara.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Por su parte, las causas que originaron el incendio todavía no fueron establecidas y son materia de investigación.

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