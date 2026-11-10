Detienen a joven implicado en la muerte de un policía en Jujuy

Un joven de 18 años fue arrestado tras un siniestro vial que resultó en la muerte del policía Carlos Lucas Soto, de 25 años, en San Salvador de Jujuy.

Hoy 02:12

La Justicia de Jujuy ha procedido a la detención de un joven de 18 años, quien es señalado como el responsable del trágico siniestro vial que le costó la vida al policía Carlos Lucas Soto, de 25 años, perteneciente al Cuerpo de Caballería.

El arresto se llevó a cabo una vez que el sospechoso recibió el alta médica del hospital Pablo Soria, donde fue atendido por las lesiones sufridas durante el impacto. Este lamentable suceso ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre, específicamente en la avenida General Savio, en las cercanías del acceso al barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el joven, quien se desplazaba en una motocicleta Honda Wave de 110 cc, al percatarse de un operativo policial, realizó un giro en U con la intención de eludir el control. Esta maniobra lo condujo a circular en contramano, lo que resultó en una colisión frontal con una Rouser de 150 cc que era conducida por Soto.

El impacto fue devastador, y el efectivo policial cayó violentamente sobre el asfalto, sufriendo lesiones graves que requirieron su traslado inmediato al hospital Pablo Soria. A pesar de los esfuerzos médicos, Soto permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento durante la tarde del mismo sábado.

El joven motociclista, que también recibió atención médica tras el accidente, fue dado de alta posteriormente. Tras la confirmación del deceso del agente, el ayudante fiscal Adrián Pedraza, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó su localización y posterior detención.

Esta decisión se sustentó en los testimonios recopilados y en las grabaciones de las cámaras de seguridad del sistema 911, que proporcionaron pruebas cruciales para el caso. Tras la realización de un control de alcoholemia, se determinó que el resultado fue negativo, lo que añade un matiz adicional a la investigación.

El joven arrestado queda a disposición de la Justicia, en un caso que resalta la importancia de la responsabilidad en la conducción y las consecuencias fatales que pueden derivarse de actos imprudentes en las vías públicas.