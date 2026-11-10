Graves lesiones tras el desplome de un ascensor en Santa Fe

El desplome de un ascensor en un edificio de Santa Fe dejó a dos mujeres con lesiones graves que requirieron atención médica especializada.

Hoy 04:20

El pasado domingo por la noche, un trágico accidente ocurrió en un edificio ubicado en la calle Belgrano al 4.700, en el barrio General Alvear de Santa Fe. Un ascensor cayó desde el noveno piso, involucrando a ocho personas, entre las cuales se encontraban dos niños. Este incidente ha suscitado una profunda preocupación por la seguridad de los elevadores en la ciudad.

Los primeros en responder al llamado de emergencia fueron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional I del departamento La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), así como bomberos zapadores de la misma fuerza. También se presentaron médicos y enfermeros del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes brindaron asistencia inmediata a los afectados en el lugar del accidente.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital José María Cullen, donde se les proporcionó atención médica especializada. Entre las heridas, se encontraba A. D. B., de 67 años, quien ingresó a la Guardia del hospital a las 23 horas con múltiples fracturas. Los médicos confirmaron que presentaba una fractura expuesta de pilón tibial izquierdo, además de una fractura de tobillo derecho, lo que requería intervención quirúrgica en el servicio de Traumatología.

Por otro lado, A. B. V., de 41 años, también sufrió una fractura de pilón tibial izquierdo. Su tratamiento inicial incluyó la inmovilización de la pierna con una férula y la administración de analgésicos para mitigar el dolor. Ambas mujeres recibieron los cuidados necesarios y quedaron bajo observación en el hospital.

Después de evaluar su situación, A. D. B. y A. B. V. tomaron la decisión de continuar su atención médica en sanatorios privados de la ciudad de Santa Fe, lo que generó un debate sobre la capacidad de los centros de salud públicos para manejar emergencias de tal magnitud.

Este incidente pone de relieve la importancia de revisar las normativas de seguridad relacionadas con los ascensores en edificios de gran altura. A medida que la población de Santa Fe sigue creciendo, es esencial que las infraestructuras se mantengan a la altura de las necesidades de los ciudadanos, garantizando su seguridad en todo momento.

Las autoridades locales han prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y asegurar que no se repita una tragedia similar en el futuro. La comunidad espera respuestas rápidas y efectivas que mejoren la seguridad de los elevadores en la ciudad.