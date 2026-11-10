El Niño se fortalece y podría alcanzar una intensidad histórica: qué advierten los especialistas

La NOAA mantiene activa su alerta y estima una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027.

Hoy 16:23

El fenómeno climático de El Niño continúa intensificándose y genera preocupación entre los especialistas por sus posibles consecuencias sobre el clima mundial. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió que existe una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte y mantenga esas condiciones hasta el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2027.

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Según el último informe del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicado el 8 de octubre, las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial registraron anomalías superiores a los 4 °C por encima de los valores habituales en determinadas zonas, una señal del fortalecimiento del fenómeno.

Los modelos climáticos indican que El Niño podría seguir ganando intensidad durante los últimos meses de 2026, con posibilidades de convertirse en uno de los episodios más importantes desde que comenzaron los registros modernos.

De hecho, los especialistas estiman un 83% de probabilidades de que el índice de temperatura relativa del Pacífico alcance o supere los +2,5 °C durante el trimestre octubre-diciembre, un valor asociado con eventos de magnitud excepcional.

Este escenario mantiene en alerta a los organismos meteorológicos, debido a que El Niño puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas, favoreciendo condiciones de lluvias intensas en algunas regiones y períodos de sequía en otras.

Sin embargo, los expertos aclaran que sus efectos no serán iguales en todo el planeta. La intensidad de las consecuencias dependerá de las características climáticas de cada región y de otros factores atmosféricos que también influyen sobre el comportamiento del tiempo.

La situación adquiere mayor relevancia por el contexto de calentamiento global, que mantiene las temperaturas de los océanos y de la atmósfera en niveles elevados.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es provocado por el cambio climático, el aumento de la temperatura global puede agravar algunas de sus consecuencias y aumentar la preocupación por los eventos meteorológicos extremos.

De esta manera, los especialistas continuarán monitoreando la evolución del Pacífico tropical durante los próximos meses, mientras crece la expectativa por el impacto que podría tener este fenómeno durante el verano de 2027.